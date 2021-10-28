台中東區南天宮關帝廟，長期投入布施聞名全國，本月24日至11月3日，展開中彰投的的布施行動，超過5萬斤物資要讓愛傳遞散播整個中彰投。(民眾黨提供／吳建輝彰化傳真)

受到疫情影響，許多民眾經濟受到嚴重衝擊，特別是弱勢家庭，讓原本就困苦的生活更雪上加霜，台中南天宮為慶祝70周年宮慶，結合台灣民眾黨台中、彰化、南投三個黨部，以慈善及消除疫情為布施出發點，連續7天舉辦布施活動，活動28日上午抵達彰化，希望陪伴所有彰化鄉親兔過難關。

台中東區南天宮關帝廟，長期投入布施聞名全國，本月24日至11月3日，展開中彰投的的布施行動，超過5萬斤物資要讓愛傳遞散播整個中彰投，28日由彰化縣黨部主委張雪如，與台中南天宮總幹事蔡良雲抵達社頭鄉公所，吸引許多民眾前來，帶著所有人的愛心，滿足的返家與家人分享。

蔡良雲表示，南天宮關聖帝君指示，以嘉惠各偏遠地區弱勢家庭，將走訪彰化、南投、苗栗、台中等低收入戶、邊緣戶等，秉持取之於社會、用之於社會，也希望能夠服務更多弱勢民眾，把愛傳到更多需要幫助的角落。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，感謝南天宮所有志工來到彰化，布施白米、麵線等，民眾黨以善為天、以愛為地，彰化黨部事先調查社頭地區所有低收入戶、獨居長輩、邊緣戶等，將近百戶民眾，都在今天收到所有愛心物資，也希望能夠幫助他們，度過這艱難的疫情，回歸正常生活。