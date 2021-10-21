10月初大陸在5天內發動150架次軍機擾台，國防部長邱國正表示，現在的兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻時刻；接著陸委會主委邱太三說，大陸的作法已達到「準戰爭狀態布局」，讓人民對台海局勢有風雨欲來的警覺。但才事隔1周，國安局長陳明通卻在立法院發表預言，指在蔡總統任期的3年內，兩岸都不會有事。官方說法如此大的落差，讓人民都不知道該相信誰的話才對。

綜合最近蔡政府主管外交、國安及兩岸的官員所發表的國安言論，其內容相互矛盾，毫無章法可言。讓人民不知道蔡總統的抗中政策，到底要把國家帶往哪裡去？

10月4日澳洲媒體報導外交部長吳釗燮的專訪，他表示「台灣在備戰，如果中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底。」接著國防部長邱國正6日在立院示警，指出近期的台海情勢是他從軍40年以來最嚴峻時刻，而中共到2025年將具備全面犯台能力。接著陸委會主委邱太三14日表示，近期共機爆量擾台，已到了「準戰爭狀態布局」。從以上3位官員的說法，明顯認為當前台海情勢嚴峻。

就在國人擔憂兩岸可能爆發衝突之際，國安局長陳明通20日突然又說，兩岸在1年內發生戰爭的機率很低，但就怕有例如新冠疫情等突發事件，所以台灣要密切注意，如果沒有這個因素，1、2、3年內，總統蔡英文任內都不會有事。他也表態不用「準戰爭狀態布局」這個名詞。

陳明通的說法有可能是想刻意降溫，避免民心擔憂台海局勢，但預測的內容空洞，說不出具體蔡總統任內「不會有事」的理由。倒是他很有自信地說，近期有3艘航空母艦來台附近，「這是二次世界大戰以來不曾有過的」。然而，如果不是台海情勢緊繃，美、英需要動用到航母來展現實力嗎？

民進黨政府反覆炒作共機擾台對國家安全的威脅，現在卻又說沒有立即戰爭的風險，等於拿中共威脅堵住在野黨尋求兩岸和平的嘴，再購買大批軍備向國人保證安全，這正是蔡政府操弄兩岸對抗以獲得政治利益的手段。

蔡政府一方面不斷地挑釁大陸，另一方面卻又假裝西線無戰事，但從相關政務官的發言，可見蔡總統的領導出了問題，國防、兩岸、外交政策沒有全盤的策略和戰略，跨部會的政策協調與權責畫分極為混亂，才會發生外交部長表現得比國防部長更強悍，甚至代陸委會發言；國防和兩岸主管首長判斷兩岸情勢緊張，理應掌握機密情資的國安局長卻說「安啦！」簡直把人民搞得很亂！

即使兩岸關係持續緊張，蔡總統的兩岸政策仍獲得一定的支持度，主因就是以衝突邊緣策略，炒作仇中言論的輿論，導致兩岸敵意螺旋不斷上升，再藉團結的口號打壓異己，絲毫不顧台海瀕臨戰爭的風險，只為了鞏固自身的政權私利。在這種作法下，兩岸的突發意外隨時都可能發生，陳明通所說的「兩岸不會有事」顯然太過樂觀。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）