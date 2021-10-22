江鵬堅遺孀控訴，江鵬堅絕對不是線民，過去他們如何被跟縱，家裡的電話如何被監聽。

可以想見，線民不會告訴家人自己是線民，情治單位也不可能給予線民差別待遇，否則豈非昭告天下？ 江鵬堅家人所承受的壓力，是真實的；數十年來，遺孀認為自己是「黨外先賢」的妻子，子女認為自己的爸爸是向威權抗爭的英雄；今日真相曝光，家屬的錯愕，可以想像。

但在那個時代，一個台大法律的畢業生，考入調查局，被安排其他的身分，一步一步接觸黨外，他不會認為這是「錯誤」。而在他接觸黨外之後，認同黨外的理念，有了革命情感，也就有了矛盾與掙扎。

江鵬堅在人生的晚年向施明德告解，就是希望呈現出一段「真實的歷史」。江鵬堅不是英雄，但他所呈現出的人性高度，他在台灣歷史的地位，已不是「首位反對黨主席」足以形容。

江鵬堅知道，會有些人不樂見他的坦白，他們需要一段「風聲鶴唳」的組黨故事，需要一位視死如歸的黨主席，而不是一個「早就跟蔣經國喬好了」的調查局幹員。

江鵬堅的崇高，映襯了謝長廷的怯懦，所以江鵬堅必須把自己為調查局做事的「鐵證」一一移交給施明德，讓無人可以辯駁。謝長廷說這些文書，是施明正寄放在江鵬堅家的，這未免好笑，施明德都出獄多久了，何必要等到過世前一年再給呢？

而促轉會居然到今天，都還不准施明德看自己的檔案，意思是只有民進黨的好朋友可以有「轉型正義」，施明德不行。施明德為台灣民主坐了25年牢，民主卻被民進黨糟踏成這個樣子，歷史的諷刺，讓人無言。

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