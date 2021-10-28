成衣雙雄儒鴻(1476)及聚陽(1477)今天股價同步翻紅，外資法人看好聚陽在4Q獲利爆發，預估營收年增達23%，出貨和ASP同步向上，而此一成長趨勢可望延伸到明年，明年聚陽的整體毛利率可望達23.2%。至於儒鴻則未來2年的獲利年增均在2成以上。

聚陽是全球五大成衣生產大廠，業務包含成衣設計、製造及銷售。產品別方面，流行服飾與運動服飾占比約為76%：24%，2020年成衣產能1460萬打，主要廠區包括越南40%、印尼34%、柬埔寨20%、中國4%、菲律賓2%。2020年客戶結構以前三大Gap 23%、Target 22%與日系客戶GU 22%為主。3Q營收82.96億元，係因受南越產能(占總產能14%)停工影響，至9月底永隆廠(占總產能6%)30%復工，古芝廠(占總產能8%)則因管制較為嚴格，故復工速度較緩所致。此外，9月營收受塞港影響，約2億元遞延至10月。4Q訂單需求年增30%，故關鍵在產能復工、加班與出貨狀況。產能部分，因越南政府核廠與疫苗施打加快，預估10月底永隆廠與古芝廠復工達60-70%，11月恢復100%，且員工並無出現返鄉狀況，產能與稼動率有望恢復高位水準。

儒鴻方面，歐美因為疫苗施打普及，經濟活動陸續恢復正常，點燃新一波報復性消費商機，包括Nike、Lululemon等運動服飾大廠對於後勢都相當樂觀，未來幾年成長展望樂觀，儒鴻的印尼建廠計畫因為在疫情下沒有喊卡，預計最快一期廠今年底就可以加入投產，剛好迎上這波復甦商機，有望引領儒鴻營運拉出新一波成長曲線。儒鴻董事長洪鎮海已經樂觀預告，只要品牌沒有太大變故，儒鴻將一路成長到至少2025年。而法人則指出，在新產能和新客戶及既有客戶市占拓增下，該公司未來2年的獲利年複合成長率都在2成以上。