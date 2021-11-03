正值傳統貨運旺季，海、空運價聯袂上揚，加上電子強漲後暫歇，市場信心外溢至行情低迷已久的航運股，繼前一日股價回溫、全叩百元大關後，3日貨櫃輪在10月營收、第三季季報等基本面有撐下，股價重振「雄」風，三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）一度大漲逾6％，目前以萬海上漲5.59％最多，股價暫報170元。

據統一投顧投資早報指出，對於貨櫃航運看法正向。由於美西塞港現象惡化，導致全球貨櫃船及櫃位調度吃緊，需求端受惠於消費節慶備貨需求加上美國零售商 庫存仍位於歷史低位，補庫存需求延續之下，預期第四季貨櫃運價將維持高檔，預估貨櫃航商2021年單季獲利高峰將落在第四季，獲利仍有高峰可期。

且各大海運諮詢機構預估，2022年貨櫃運力供給增速將為近五年以來低檔，產業環境向好，有利航商營運表現。法人預期，塞港議題將延續至2022年上半年，因碼頭工人、卡車司機、貨櫃車拖板、倉儲空間稀缺所致，持續看好貨櫃航商2022年獲利表現。