特斯拉創辦人、同時也是全球首富馬斯克（Elon Musk）日前在推特發起投票，問網友自己是否該賣出10%特斯拉股票，最後有近5成8的網友表示支持，周一(8日)特斯拉股價下跌近5%，不過，有外媒爆料，其實馬斯克無論如何都會賣股，因為他在接下來的幾個月將面臨逾150億美元（約新台幣4163億元）的稅款。

馬斯克6日在推特發文，問網友是否支持他出脫10%特斯拉持股，還表示無論結果如何都會接受，結果有近352萬名網友參與投票，有近58%的網友支持馬斯克賣出市值約210億美元的特斯拉股票。

儘管特斯拉股價自年初以來已大漲逾6成，市值超過1兆美元，使馬斯克穩坐全球首富寶座，不過，馬斯克賣股計畫經過周末假期的發酵，特斯拉股價周一跳空開低，終場收在1162.94美元，跌幅4.84%。

對於馬斯克大動作問網友是否支持自己賣股，包括《CNBC》等外媒報導，其實他9月在Code大會上即已表示將在第4季出售大量股票，代表無論網友贊同與否，他都會賣出部分股票。

報導指出，因為馬斯克不領取現金工資與獎金，他在2012年獲得一筆股票選擇權作為薪酬的一部分，這筆2012年獲得的股票選擇權將在明（2022）年到期，不僅會被美國政府視為員工福利或薪酬予以課稅，且這些股票選擇權是馬斯克仍是加州居民時所獲得的，因此必須支付加州13.3%的最高稅率，合計在未來幾個月必須繳納的稅金可能高達150億美元。