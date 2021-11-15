Rivian近日深受市場追捧，從默默無名的新創企業搖身一變成為市值破千億美元的電動車巨擘，背後最大原因在於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的加持。貝佐斯透過自家公司入股並大力扶植Rivian，藉此打擊宿敵特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）。

早在2019年時，亞馬遜便砸錢投資Rivian並取得約20％股份。Rivian於11月10日風光掛牌，成為2012年臉書上市以來規模最大的IPO（首次公開發行）案，如今市值超越通用與福特、成為全美第二大車企，僅次於特斯拉。

這讓貝佐斯在與穆斯克的較勁中扳回一城。過去一年以來，世界首富寶座由兩人輪流擔當，但貝佐斯與穆斯克恩怨可追溯至多年前，早在兩人各自成立太空事業時便已埋下利益衝突種子。

穆斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）先前獨得美國太空總署（NASA）「重返月球」計畫合約，引起參與競標的藍色起源不滿發起訴訟，但後來遭判敗訴。幸好這次Rivian上市表現亮眼，市場甚至將其喻為「特斯拉的殺手」，令貝佐斯得以一吐怨氣。