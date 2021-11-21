特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）強人個性鮮明，外界也好奇他管理員工的方式，美媒曝光他寄給員工的內部信，馬斯克雖願意讓員工一邊上班一邊聽音樂，但對於親自下達的指令卻有嚴格要求，主管收到指令後只能有3種選擇，如果無法馬上做到，就得自請離職。

CNBC取得馬斯克給員工的兩封內部信，其中一封提到，馬斯克支持員工在工廠內聽音樂，以及做任何對提升工作效率的小舉動，「只要你和同事們對選歌有合理的共識，用音響播放音樂很酷，如果有其他可以讓日子更開心的方式，請告訴我，我很希望你們每天帶著期待的心情上班。」

馬斯克在第二封內部信一改輕鬆語氣，反而以請注意等清楚易懂的字句起頭，強調管理階層在收到馬斯克的指令後，只有3種選擇，「第一種是，回信並說明我哪裡不正確，因為有些時候是我大錯特錯，第二種是，如果我說得並不清楚，請要求我進一步說明，第三則是，執行指令。」

如果主管不願依照馬斯克的要求進行，公司就會要求那位主管辭職，展現十足強人風格。此外，報導提及，儘管特斯拉面臨全球汽車晶片短缺等供應鏈問題，但特斯拉第三季的交貨量仍創新高，同時他們也公開完全自動駕駛的測試版，允許特斯拉車主註冊使用駕駛輔助軟體，在公路上進行測試。