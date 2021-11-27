台南將軍35歲戴姓男子涉嫌毒駕，26日清晨吸毒後竟將車子違停在路中，車輛未熄火便睡著了，被眼尖巡邏員警發現，不僅在車內找到槍毒，此外戴男1名吸毒友人也連帶被抓，2人都被依違反毒品危害防制條例送辦。

戴男（中）被依違反毒品危害防制條例送辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

學甲分局將軍所長趙駿清帶班執行巡邏勤務，昨天在將軍長榮里長榮80號處，看到一輛自小客車違停路中，遂上前查看，發現戴姓男子正在駕駛座呼呼大睡；趙駿清擔心駕駛安全，趕緊將戴男叫醒，請他將車移到適當位置。

學甲辦事處顧問團團長莊明儀（右三）、副主任兼將軍警友站長黃俊達（右二）表揚將軍所長趙駿清（右四）等員。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

只見戴男雙眼迷離，無法正常對答，過程中趙駿清還瞥見副駕駛座上放置一組毒品吸食器，隨即通知所內警員到場支援，在車內查扣1把非制式手槍、5顆子彈、2小包二級及三級毒品膠囊，戴男經初步篩檢呈二、三級毒品陽性反應。

戴男對於持有上述違禁物品坦承不諱，表示願意配合警方查案，並自信地稱住家內無違禁物品，同意警方搜索住處。結果警方在戴男住處又查獲1組吸食器，且在戴男住家的36歲田姓友人也被驗出毒品陽性反應，被警方依法送辦。

學甲辦事處顧問團團長莊明儀、副主任兼將軍警友站長黃俊達得知後，特別前往表揚趙駿清及警員姜育志、黃國晉落實巡邏勤務，維護治安。

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