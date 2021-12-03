2022年元旦連續假期自2021年12月31日（星期五）起至2022年1月2日（星期日）止，共3天。除了返鄉及收假旅次，估以前往觀光旅遊及參加元旦跨年活動旅次為主，估計車潮將自12月30日（星期四）下午起出現，為紓解觀光旅遊車潮，公路總局除審慎規劃公共運輸及省道交通疏導措施外，也將提供即時充分的路況交通資訊給用路人作為因應。

公共運輸部分，公路總局已請客運業者於本次連假期間籌備充足運能，如有返鄉或參加各縣市跨年活動需求，仍請多加利用公路(國道)客運；另基於疫情考量，本次元旦連假各項公路客運優惠措施仍不予實施，後續連假將視疫情發展情況及政策需要，檢討評估是否實施。

元旦連續假期預售票，西部客運路線已於11月18日起陸續販售，截至12月1日止尚有9成空位，東部客運路線已於12月1日起開始販售，相關購票資訊，可至各客運業者官網查詢。

在公路交通方面，公路總局預測假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道（如：台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等）、銜接高速公路路段（如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道等）及重要觀光風景地區鄰近路段（如：台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等)。

為紓緩壅塞路況，公路總局於各易壅塞路段規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

另外配合高速公路局11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。