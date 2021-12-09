國3彰化段連2起車禍 車流回堵5公里 09:032021/12/09 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北上彰化路段9日上午發生貨車自撞翻車事故。（圖／中彰投聯合路況資訊中心） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上彰化路段9日上午發生兩起車禍，其中一起為三車追撞，造成後方車流回堵。（圖／中彰投聯合路況資訊中心） 國道三號北上彰化路段今（8日）上午8時許接續發生2起車禍，據了解，先是195公里處發生3車追撞，釀1傷，隨後196公里處又有貨車自撞翻車，警方獲報後已趕往事故現場處理，目前兩起事故造成後方車流回堵5公里，盼請用路人提前改道。 #彰化 #國3 #國道三號 #路況 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 永和無頭屍「四肢被切下」棄屍大排 資深警曝破案關鍵 - 社會 悶死父伴屍9天「有味道分屍」 逆子怒喊：誰叫他欺負我媽 - 社會 林秉樞移送途中「失控狂講話」有違法？ 律師這樣看 - 社會 作案過程曝光！老母被家暴 兒枕頭悶死父後伴屍9天再肢解丟水溝 - 社會 永和無頭人彘兇手抓到了 竟是逆子「替母復仇」弒父 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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