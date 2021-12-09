國道3號北上彰化路段9日上午發生兩起車禍，其中一起為三車追撞，造成後方車流回堵。（圖／中彰投聯合路況資訊中心）

國道三號北上彰化路段今（8日）上午8時許接續發生2起車禍，據了解，先是195公里處發生3車追撞，釀1傷，隨後196公里處又有貨車自撞翻車，警方獲報後已趕往事故現場處理，目前兩起事故造成後方車流回堵5公里，盼請用路人提前改道。