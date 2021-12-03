抽中大獎竟渾然不知！一名男網友發文表示，昨天打開電子信箱發現一封未讀信件，打開發現是通知他中了頭獎，他才想起春節時買了2個全家便利商店的福袋，沒想到竟抽中市價262萬元的賓士車，但因他未在期限內回覆並提供資本資料，導致和大獎擦身而過，讓他忍不住發文討拍，文章一出引起網友熱議，不少人笑稱這真的是「比悲傷還悲傷的故事」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，昨天為了收信難得打開電子信箱，意外發現一封寫著「2021金牛福袋_中獎回函(頭獎)」的信，點開一看才發現自己中了全家福袋頭獎，賓士GLC 200 Coupe一台，巿價高達262萬元。

原PO將信件內容截圖PO上網以示證明。（圖/翻攝臉書爆廢公社公開版）

從網友PO網的截圖看，全家寄給原PO「活動中獎通知書」和「讓渡同意書」的附件，恭喜他抽中大獎，請他自行將文件列印並填寫基本資料，於3月23日前回函給全家便利商店，文末還備註，逾期寄回或回函資料不齊全，視同放棄中獎資格。

原PO強調自己當時確實有買2個全家福袋，但後續如何完全沒有關注，沒想到因此和262萬元的賓士擦肩而過，讓他崩潰大喊「後悔莫及」，發文希望下一位得主能把這台無緣的車借他開一下。

文章一推出立刻引起網友熱議，「比悲傷還悲傷的故事」、「我常常看信箱，寄來的只有帳單」、「這樓的人應該都跟我一樣，看到文章馬上去開信箱了吧」、「明年福袋要被搶爆了」、「大家看到你的po文後，每天都在看信箱了」。

也有網友表示，若原PO沒有領的話，就不會再抽下一位候補，「好像是說你沒領就沒有了，也不會再有其他得主」、「我怎麼記得當初看遊戲規則，是兌獎期限內無人領獎不予補抽。」