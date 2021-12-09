1名人妻日前與婆婆、丈夫在家中顧小孩，過程中因為1歲多的孩子不斷哭鬧，婆婆竟突然抓著孩子大罵「你再哭就讓你出去給車撞死」，當下人妻感到傻眼後，接著起身抱走孩子，並嗆婆婆「以後你需要人顧的時候，我也會詛咒你被車撞死」；該回應被網友大讚，紛紛認為該婆婆情緒控管有問題，不應再照顧孩子。

該名人妻在Dcard上發文表示，她日前與家人在婆家顧嬰兒，當時她正在廚房，丈夫與婆婆在客廳哄孩子，而孩子疑似因為想睡覺不斷哭鬧，她的婆婆先是朝嬰兒很兇地說「哭！你在哭！嘴巴閉閉」，接著就抓著孩子說「你再哭就讓你出去給車撞死」，該人妻當下聽到相當驚訝且憤怒。

1名人妻日前與婆婆、丈夫在家中顧小孩，過程中因為1歲多的孩子不斷哭鬧，婆婆竟突然抓著孩子大罵「你在哭就讓你出去給車撞死」，當下人妻感到傻眼。（翻攝自Dcard）

該人妻說，她的孩子才剛滿1歲幾天而已，會哭鬧很正常，她當下聽到婆婆的說法，氣得她馬上抱回孩子，並對婆婆說「以後你需要人顧的時候，我也會詛咒你被車撞死」，之後丈夫與公公都認為婆婆言語過當，而婆婆卻始終認為沒有不妥，還不斷怪罪她亂詛咒人，她則PO文說「我覺得⋯我做得沒錯啊」。

其他網友則留言說，「回得太好了吧！這種時候不用尊重，做得好」、「雖然我可能不會罵他（不想跟他當同種人）但如果房子是我的我會直接叫老公把他請出去」、「我家中長輩是不會有這麼脫序失控的言論，但如果有親戚這樣說我的孩子，一定是直接吵架」、「這位婆婆精神病院歡迎你入住」、「直接吵啊，情緒控制有問題」。