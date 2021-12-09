凶宅通常給人價格便宜，但難以脫手的印象，有網友分享一篇售屋文，表示高雄一間「有故事的房子」，雖然地理位置不錯，不過前屋主3人在一樓輕生，所以要轉手出售，但讓人驚訝的是，這間凶宅竟開價2600萬且不可貸款，意外引起網友討論。

「高雄有故事的房子」轉手開價2600萬還不可貸款，讓不少網友感嘆，「連凶宅都買不起」。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張售屋廣告的截圖，從截圖內容可見，「高雄有故事的房子」位在高雄市三民區，地坪26.31坪、總建坪56.17坪，屋齡將近37年，但前屋主的兒子、媳婦、親家母3人於一樓輕生，所以現在轉手開價2600萬。

此外，房仲強調「此物件無法貸款」，所以若想購入這間凶宅，必須提前準備好2600萬，但撇除命案不說，這裡的地理位置很不錯，又是臨路透天的物件，不論是自住、開店都很適合，非常推薦無神論者可以入手。

該發文一曝光意外引起網友討論，「連凶宅都買不起」、「不是有沒有鬼的問題，是沒2600萬的問題」、「原來我註定要失敗了，我連凶宅都買不起」、「這個價格賣給鬼吧」、「買啊為什麼不買，這間一定一年四季都很涼」、「有沒有無神論要等住進去才知道」。