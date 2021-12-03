新北年終最大盛會—新北歡樂耶誕城3日開城，交通局特別推出全台唯一的「積木公車」和「積木候車亭」也同步亮麗登場，歡迎大朋友、小朋友搭車打卡分享。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，去年新北歡樂耶誕城推出的迪士尼主題公車，讓大朋友與小朋友都愛不釋手；今年配合耶誕城與「樂高公司」合作，再次獨家以玩具積木為發想，找來指南客運的947、847和光華客運813等行經耶誕城的縣民大道、中山路、新府路路線的5輛公車彩繪成「積木公車」，融合了聖誕老人、麋鹿、雪花、拼接積木圖樣，為新北歡樂耶誕城再添亮點。

此外，在板橋文化路一段的板橋車站和萬坪公園的公車候車亭也添妝積木主題彩繪和燈飾，化身為「積木候車亭」，讓候車乘客沈浸在新北耶誕城歡樂童趣的氛圍中。

交通局表示，今年新北歡樂耶誕城自今天開城後將延續至明年1月2日，而依據往年經驗，新北耶誕城活動每日約可吸引14萬多人次，提醒民眾多利用大眾運輸，行經耶誕城周邊就有50條公車路線，車頭LED均會顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣，歡迎搭乘前往；詳細乘車資訊可至大台北公車動態網站、公路客運即時動態資訊網查詢。