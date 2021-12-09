市長盧秀燕說，老舊樓房市府將加強安檢，動用第二預備金購買4萬組住警器及滅火器等，優先配置於屋齡超過40年的住宅減少損傷。（陳世宗攝）

10月發生在高雄市鹽埕區「城中城」大樓惡火造成46死的慘劇，再度燒出城市治理的公安問題。市議員黃健豪9日質詢說，他曾要求市長要正視「公共安全督導會報」的重要性，希望城中城憾事不要在台中發生。市長盧秀燕說，老舊樓房市府將加強安檢，動用第二預備金購買4萬組住警器及滅火器等，優先配置於屋齡超過40年的住宅減少損傷。

黃健豪說，住警器於失火初期能提醒正在熟睡或不知火災發生的民眾及早逃生，讓火災死亡降4到5成，可見住警器有其裝設必要；根據審計部報告，台中市安裝住警器比率雖高達73.29％，但這項成績卻是六都最後，之前他也要求市長應提升安裝比例。

黃健豪指出，對於許多住宅大樓，雖然在法規上有要求要安裝滅火器，但實務上卻沒有罰則，對於很多數十年社區有的是管委會失能，有的是根本沒有管委會；市府對於公共安全應該要有責任以公權力介入，必要時甚至動用市長預備金，維護市民的安全，是做為市長應盡的責任。

都發局長黃文彬說，都發局有相關補助經費可以申請。黃健豪強調，多數市民一定都希望符合安全法規，都發局編列補助經費有限，既然要推動相關安全設備更新，都發局應在年度預算中，逐年增加編列相關預算，讓台中市的住宅大樓能夠完善相關的安全工程改善。

市長盧秀燕表示，老舊樓房無法迅速改建，為符合目前建築法規，市府加強安檢，並編列800萬元預算，加上台電補助741萬4300元，購買6萬多組住警器；另也動用第二預備金1000萬元購買4萬組住警器、100萬元購置滅火器，優先配置於屋齡超過40年的住宅，若發生火警可第一時間提醒民眾，減少損傷。