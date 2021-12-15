嘉義市長黃敏惠、內政部政務次長陳宗彥表揚對汙水下水道系統工程有功人員。（廖素慧攝）

內政部政務次長陳宗彥呼籲小吃業改變洗碗盤的汙水排水。（廖素慧攝）

嘉義市汙水系統第一期分支管網及用戶接管第1標工程，15日歡慶完工，全市有4110戶接管，用戶接管普及率4.03％，比去年提升2.38％，今年提升率居全國之冠，市長黃敏惠、內政部政務次長陳宗彥都期勉繼續打拚接管至家戶。

黃敏惠表示，目前嘉義市接管戶數累積已達4110戶，用戶接管普及率從2020年12月底的1.65％提升至目前4.03％，大幅提升2.38％，使得今年度用戶接管提升率成為全國之冠。

黃敏惠表示，接管至用戶需要民眾配合，感謝里長們、議員們協助市府及施工單位向民眾溝通，邁出了非常艱難的第一哩路，汙水下水道是都市進步的指標，永續環境的重要政策，市府會持續推動執行。

陳宗彥指出，南部的小吃業仍習慣將洗碗盤的汙水倒入攤前的排水溝，仍沒能將汙水與雨水分流，這是當前要改善的問題，讓汙水排入汙水下水道，並回收到水資中心處理可供應工業產業用水，也能提升城市的生活品質。

嘉義市政府工務處長蘇文崎指出，已完工的嘉義市汙水系統第一期分支管網及用戶接管第1標工程，涵蓋保福里、保生里、竹圍里、福安里、保安里等5個里的用戶接管，收集已接管戶的汙水到水資中心，每日處理量約1700立方公尺。

蘇文崎說，第一期的第2至5標正在施工中，而配合「友忠好室」社會住宅的工程規畫，第8、9標本月上網公告招標，第6、7標將於明年6月以前公開招標。

內政部營建署表示，中央與地方持續推動嘉義市汙水下水道系統計畫，共分3期，期程自2015年至2036年，總經費120億元，中央補助92％，至今年10月底中央已補助23.4億元。