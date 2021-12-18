嘉義市長黃敏惠與母親到投開票所投公投票。（廖素慧攝）

嘉義市此次四項公投共有設189個投開票所，目前持續投開票，截至下午5時55分許有108個投開票所完成開票，東區投票率約42％、西區約40％，全市投票率約在41％，市選委會預估可望於6點半完成開票。

嘉義市今天是陰天，氣溫比昨天稍冷，各投開票所開票平順，檜意森活村、嘉義舊監、市立美術館、文化路商圈等人潮比投開票所排隊投票的人多，有選民認為，投票率不會太高。