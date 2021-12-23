2021嘉義市購物節登錄發票金額破2億，這筆破2億的發票是1名方姓消費者到大九九大賣場仁愛店，花505元購物的發票，將可獲得市值1萬多元的空氣清淨機，而購物節活動累積發票筆數已有20萬1266筆。

嘉義市政府建設處表示，距嘉義市購物節發票登錄金額上次破億紀錄以來，只花了短短3周就突破2億大關，相較去年的購物節提早21天達成，破2億的發票持有人可獲得伊萊克斯空氣清淨機，下次破3億登錄發票者，將獲贈足部按摩機。

市府建設處表示，嘉義市購物節自11月1日起跑，住宿送600嘉遊金，消費500元可參加抽獎，最大獎VOLVO百萬汽車，截至11月底嘉義市旅宿業者已發放共41萬700元的嘉遊金，旅客持嘉遊金到特約店家購物消費。

目前發放最多的旅宿業者是「福泰桔子商旅」，總共發出226份、總金額13萬5600元嘉遊金，第2名為「耐斯王子大飯店」發出99份、金額為5萬9400元。

市府建設處表示，電子支付專屬獎的累計金額也將突破600萬，凡在稅籍為嘉義市的店家消費，使用LINEPay或台灣Pay付款，加入[email protected]官方好友登錄交易序號，1元即1分，滿500元就有1次抽獎機會，抽獎次數累積無上限，電子支付最大獎IPhone13 PRO。

市府建設處表示，還有10台GOGORO電動機車作為抽獎品，總價值超過60萬元，加入購物節LINE好友登錄消費憑據，用積分參加「嘉購王爭霸戰」，積分最高者可獲贈市值13萬元的精品包，每人最多有20次抽獎機會。