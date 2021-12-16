基隆市立銘傳國中科學及文藝大樓建物年久失修，今日舉行校舍整建工程開工動土典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市立銘傳國中科學及文藝大樓建物年久失修，日前獲中央核定補助拆建經費，今日舉行校舍整建工程開工動土典禮，市長林右昌與多位市議員及地方仕紳一齊持鏟動土，期許工程如質如期完工，為校園開啟嶄新風貌。

林右昌表示，銘傳國中是優質學校，許多學生想要就讀，每年皆額滿，不過因校園發展的早，校舍較為老舊，市府籌資2億8千多萬元，其中1億元自籌，將文藝大樓跟科學大樓進行改建工程，完工後，教室可從原本22間增加到30間，並透過空間規畫與設計，讓2棟大樓中間形成風雨操場，提供學生額外的活動空間。

林右昌指出，為進行校舍改建工程，目前銘傳國中一年級學生被安排到尚智國小校區上課，他特別指示營造單位要如質如期在2年內完成工程，讓孩子們能夠早日回到銘傳校區完成學業。

銘傳國中校長王淑芬表示，銘傳國中師生人數達1200人，教學與活動空間不足，這次新建校舍，規畫A棟地上5樓、B棟地下2樓及地上3樓建物，有效增加8間教室。另外，這次設計也運用A棟與B棟間的V型三角空間，創造學生活動及發表的中庭，以及遮風避雨的半戶外球場，解決山坡地高差及空間不足情形。

基隆市政府教育處長林祝里說，這次拆除整建校園內科學大樓及文藝大樓，計畫將學校的科學大樓挑高，結合風雨球場設計，改建為新式的教學大樓，並搭配新穎的設備規畫專科教室，打造美力新校園，給學生一個全新的教學環境，總計花費2億8428萬元，其中中央補助1億8428萬元、市府自籌1億元，整建工期660個日曆天，預計2023年底完工。