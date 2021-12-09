迎接聖誕佳節，太魯閣晶英酒店即日起至12月31日備妥各式聖誕限定美饌與精彩活動，以「書架上的小精靈」(Elf On the Shelf) 為主題，在山中打造一座充滿童趣的聖誕精靈城，小精靈們會透過線上與實體的方式在飯店各角落現身，和旅人們創造有趣的互動。

太魯閣晶英酒店也規劃有「聖誕手作DIY」、太魯閣森林小學「西寶國小」報佳音、限量版「肉桂太妃糖雞蛋糕」與「德國結麵包」外賣、頂樓池畔溫熱聖誕調飲等活動。大廳更特別設置了一座「雲端聖誕郵局」，旅人們可以郵遞心中的願望並於聖誕節當天可收到聖誕老人的回信。

平安夜聖誕老公公掛襪子的傳統仍是許多旅人期待的活動，一覺醒來就可收到滿滿的祝福與甜蜜。12月25與26日上午飯店會集合所有的孩子進行「尋找聖誕小精靈」的活動，充滿智慧與體能的內容，也讓聖誕假期充滿意義。

今年，太魯閣晶英酒店以風靡歐美的聖誕童話「書架上的小精靈」(Elf On the Shelf) 為主題，結合原民傳統故事，在飯店各處安排了分別代表勇氣、豐收、熱情、和平和善良等特質的小精靈們，透過Facebook與IG帶領旅人進行飯店探索之旅。12月25與26日早晨則將舉辦兩場「尋找聖誕小精靈」闖關遊戲，邀請小朋友在溫馨的童話故事中，透過遊戲培養創意、理解文化，度過有趣知性的聖誕假期。

為了讓更多旅人體驗生活中的儀式感，太魯閣晶英酒店今年規劃出多款聖誕手作DIY課程，邀請大小朋友們親手製作「繽紛聖誕花圈」或「聖誕紅苔球」等節慶裝飾，帶回家中增添聖誕氛圍。

12月23日下午，太魯閣國家公園境內唯一森林小學「西寶國小」的學生也將蒞臨飯店報佳音，為旅人獻上溫馨的佳節祝福，聽著小朋友們天籟般的歌聲，欣賞他們帶來活潑可愛的舞蹈，感受溫馨與幸福。12月24至26日，聖誕老公公與麋鹿也將現身太魯閣山中，於飯店大廳聖誕樹旁邀請旅人合影留念。午夜時分，聖誕老公公和麋鹿更將走訪飯店各個角落，於客房門口掛上聖誕襪及卡片，祝福旅人們佳節愉快。