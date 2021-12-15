統一超(2912)7-ELEVEN今年10月推出「名鍋盛典」，帶動相關商品整體銷售至今突破億元，延續銷售熱度，7-ELEVEN「名鍋盛典」第二波持續合作名店，主打麻辣鍋4大天王，希望能持續推升相關商品銷售。

統一超7-ELEVEN今年10月率通路之先開鍋「名鍋盛典」，針對單身族、小家庭消費需求，與晶華酒店頂級壽喜燒三燔合作打造微波即食的個人鍋，迄今已熱賣超過20萬鍋，同時引進多元熱門排隊名店鍋底、配料、生鮮等火鍋關聯性商品，整體銷售較去年成長、目前已突破億元業績。

看好冬季冒煙商機持續滾燙，7-ELEVEN串聯門市銷售與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻辣四大天王」；且看好到療癒暖食甜點需求，7-ELEVEN自10月起陸續攜手知名品牌、專門店共同開發多款創意湯圓，延伸食用時機至平日，迄今已帶動相關類別成長近20%，「有機山茼蒿」每年冬至僅於限定門市販售即熱銷千包，今年不僅強勢回歸、更擴大至6300家門市銷售，方便消費者選購。

統一超11月合併營業收入225.46億元，月減0.36%，年增3.96%，單月營收創歷年同月新高，累計前11月合併營收為2392.63億元，年增1.51%。