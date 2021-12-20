王力宏日前拋下離婚震撼彈，卻遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控王力宏約砲、召妓、冷暴力等，此事直至王力宏今（20日）發道歉聲明才落幕，未料2人的身價、姓名筆畫等都成威力彩的熱門簽牌號碼。

威力彩晚間頭獎上看3.1億，據ETtoday新聞雲報導，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺稱，很多彩迷有選擇性障礙，最近熱門話題王力宏、李靚蕾就成了簽牌號碼選擇，如姓名筆畫「4」、「2」、 「7」、「15」、「17」、「3」等，或是王力宏身價30億作為熱門，裡面「3」這數字則是因為2人育有3個小孩，而今晚頭獎也超過3億，讓彩迷覺得可藉時事拚一下中獎運，作為第2區熱門牌。

知名歌手王力宏和李靚蕾風暴不斷延燒，李靚蕾「核爆級」長文指控王力宏，多年以來對她的冷暴力，甚至是在外約砲、外遇等不倫行為，即便王父發手寫信聲明回應仍無濟於事，換來李靚蕾祭出更有力的證據，最終王力宏於今日態度軟化，向家人、李靚蕾、孩子們致歉。