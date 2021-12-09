蘆洲區長安街是早期30年前的重畫區，附近有多處海砂屋社區，被稱作「海砂一條街」，因整合困難加上房價水平不高，廠商進駐意願低，都更推動困難。新北住都中心宣布進駐當地，將以「全案管理」的模式讓社區盡快進入都更程序，終讓都更露出曙光。

新北住都中心表示，長安街是蘆洲相當成熟的老商圈，有忠義廟、成功國小、永康停車場，全聯、家樂福、麥當勞、各式各樣的攤販，且鄰近長榮街重畫區及64號快速道路，兩側巷道裡滿是住家，人口密度非常高。

不過30年前正逢海砂建材橫行時刻，不少長安街建築經檢測後許多都超標被判定為海砂屋，雖然居民都想都更，但不少人認為參與重建可能面臨「要貼很多錢，卻還分不回原先坪數」，加上區域房價水平相對偏低，難找到有意願進場整合的建商，都更停滯不前。

住都中心表示，目前已鎖定長安街一處五層樓公寓社區，基地面積上千坪、規模近百戶，過去原有民間廠業者願意協助，但整合時程過長，雙方失去信心後不了了之。居民在得知新北市今年成立具公法人身分的住都中心後，主動希望中心協助。

住都中心說，未來將以「全案管理」方式協助居民自力更新，從更新會籌組、都市更新事業的執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到都更成果備查，全力協助社區完成重建。

社區孫姓代表人表示，住都中心的公信力能讓地主放心，作為海砂屋危險住宅，公權力介入才會提高都更成功率，有住都中心進場協助使全體住戶信心大增，是海砂屋社區的福音。