中信兄弟27日靠著詹子賢在第7局的陽春炮打破0比0僵局，他表示，自己只是轉念「大膽揮棒」，不去設想結果，「就是積極一點，完全沒有會全壘打的想法，自然而然就產生好結果。」

詹子賢在7局下從統一獅先發投手布雷克手中敲出陽春炮，下棒岳東華再補上一轟，也把布雷克打退場，這是中職總冠軍賽史上第6次、兄弟隊史第2次，單局連續2打席全壘打，兄弟就靠著這2支長打，打下總冠軍賽首戰勝利。

詹子賢表示，前2次打席自己打起來有些綁手綁腳，第3打席上場前告訴自己下場就大膽揮棒，結果收到不錯的效果，「布雷克是好投手，賽前有設定要抓他的變化球打，沒特別設定球種，要從他手中開轟真的太難了。」

本季詹子賢受到右手骨刺影響，比賽打打停停，狀態也難以維持，他也自責自己的狀態，讓教練難以調度，「覺得自己是球隊負擔，覺得對球隊沒有貢獻。」好在賽季最後一個月右手不再出狀況，讓他得以維持手感。

但為了根除手傷，詹子賢也做出決定，將在台灣大賽結束後動刀，「預計12月7日開刀，如果真的打到第7場，就隔天住院，然後7天開刀。」