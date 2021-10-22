10月20日晚，大陸電商天貓「雙11」活動正式開啟。當天晚上，網紅電商主播李佳琦與薇婭直播觀看數均破2億，李佳琦直播銷售額達到106.53億元（人民幣，下同），薇婭直播銷售額為82.52億元，第三名雪梨直播銷售額則為9.3億元。

據大陸媒體報導，小葫蘆監測數據顯示，李佳琦和薇婭兩個人一天內直播間的合計成交額達189億元（約830億新台幣），超過了4000家上市公司去年全年的營業收入。

網友直接驚呆了：「沒見過世面的我從個十百千萬開始數，這到底是多少錢，長這麼大第一次暈數字。」還有網友表示，「以後說出去，咱們也都是參加過百億項目的人了。」

這一晚的銷售額確實是令人咋舌。就連李佳琦本人也感到十分驚訝，發文稱，「我們日常2000萬人看，今天2.5億。所有女生們，你們是從哪裡冒出來的。」

在個人收入方面，網紅電商主播已經媲美明星的收入。有電商主播向媒體透露，「主播裡平時一天收入200萬的大有人在，在諸如雙十一之類的購物節，一天收入上千萬也不是問題」，「現在做主播比當明星還賺錢，明星拍戲進組一去就是幾個月，但主播是每天都可以直播，每天都在創造新的收益。」

大陸內需的消費實力真是不可小覷，在疫情影響下，則更加助推了網購習慣。商務部數據顯示，僅2020年上半年，大陸電商直播就超過1000萬場，相當於每天有5萬多場直播。據網經社電子商務研究中心發佈《2021年(上)中國直播電商市場數據報告》報告顯示，預計2021年中國直播電商市場規模達到2.35兆元。