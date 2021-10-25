大陸重慶一名直播銷售公司的何姓負責人，日前招聘一名孫姓年輕男子擔任營運總監，並於本月3日到職上班，孫男當天就自告奮勇主動加班到半夜，積極上進的態度讓何男很感動。沒想到隔天上班後，何男卻發現公司的器材幾乎被搜刮一空，就連顧客的轉帳款項也全被盜走，公司頓時陷入癱瘓狀態。

綜合陸媒報導，孫姓男子3日報到時，就向白酒直銷公司的何姓負責人宣稱忘記帶身分證，隔天再補繳，何男也不疑有他，加上孫男工作態度認真，做任何事都親力親為，一直到隔天凌晨12點40分，眾人都要下班了，孫男還主動表示要加班將後續資料完成，讓何男心想「這個年輕人不錯」、「積極性很好」。

沒想到隔天何男進公司後，發現直播用的電腦、手機、數據線等硬體設備全都不見了，就連直播時網友轉帳的款項也被盜走，更慘的是，公司經營的多個直播帳號和影片也沒了。調閱監視器發現，孫男是最後一個離開公司的，離開時刻意不搭電梯，反而改走樓梯，當下他立刻聯繫孫男，但始終聯繫不上。

面對公司生財工具全數被搬光，何男除了報警之外也緊急求助媒體，呼籲孫男看見報導後能主動將物品全數歸還。消息一出網友也紛紛留言直呼「好貴的加班費啊」、「加班太積極，肯定有問題」；也有人打趣笑說「企業取締加班制度就靠孫男了」。