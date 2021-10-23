剛開幕的2021台北藝術博覽會上，一幅以長江為題材的巨幅水墨畫《江山帝景》吸引了眾多觀眾的目光。作者巫登益向記者介紹時點出作品的一大特點：「在山的表現上，我沒有用傳統皴法，而是把大陸太湖石跟台灣海岸岩石的形象相結合，也是體現了一種兩岸融合。」

70歲的巫登益是台灣著名畫家，其作品兩岸巡展4月啟動，目前持續在台展出。據悉，「北京特展」預計於12月6日在北京台灣會館開幕，將展出巫登益70幅彩墨精品，之後還將赴青島、廣州、上海、澳門等城市巡展。

將赴大陸展出的巫登益作品中就有《江山帝景》，畫作總長20餘米，歷時3年完成。

談起創作機緣，他對新華社記者說：「多年前，我去長江三峽旅行，飽覽氣勢磅礴的大山大水，內心深受震撼，回來就決定創作巨幅長卷，除這幅，還畫了不同風格的《江山萬里圖》。將來，我還會繼續畫長江。」

巫登益的另一幅長卷《台灣勝覽圖》也將「登陸」。畫中，淡水夕照、日月潭、阿里山、鵝鑾鼻燈塔等寶島北中南各地代表性景觀盡收眼底。

值得期待的還有巫登益以「天問一號」火星探測器為題材創作的「天問系列」作品，將在「北京特展」上首次亮相。

巫登益的畫作題材廣泛、包融兩岸，技法多元、中西合璧。他從小生長在台灣南投，與自然為伴，受教於山水。「我16歲開始接受中國水墨畫啟蒙，先學工筆，之後拓展到潑墨、寫意、彩墨等。」談到數十年創作歷程，巫登益說，藝術要不斷創新，但功底紮實才能大膽突破。研習傳統非常重要，要在傳承中創新。

巫登益將開啟第一次大陸個展，但早在30多年前兩岸交流開放之初，他就不斷赴大陸各地采風。「每次差不多走一個月，到現在去了幾十趟。還要再去，只是現在因為疫情暫停。」他說。

談及疫情對兩岸文化藝術交流的影響，巫登益說：「我之前常去大陸交流，參加筆會。兩岸藝術家一起研討水墨藝術的提升空間，彼此交流，共同精進，把美貢獻出來，對社會也是一種貢獻。」

藝博會上，台北孫中山紀念館前館長、中華學術文教基金會董事長高崇雲仔細觀賞巫登益的畫。他表示，兩岸必須融合，以文化藝術為先，能更好地教育年輕人，增進他們對中華文化的理解。文化藝術交流能讓兩岸人民的心靈結合在一起，從而一同振興中華。推動兩岸文化藝術交流，是一項神聖的使命。（新華社記者陳鍵興、徐瑞青）