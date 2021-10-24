台灣基進立法委員陳柏惟以些微票數遭到罷免，疼惜不捨者有之，彈冠相慶者有之。平心而論，陳柏惟一年多的任期表現尚無大奸大惡，但在意識形態問政、甘為小綠與民進黨側翼打手狀況下，陳柏惟自然會成為藍營報復罷免的對象。

許多人把時代力量、台灣民眾黨與台灣基進歸類在第三勢力，這樣的歸類是一個錯誤。台灣基進自從蔡英文執政以來，基進不足，側翼有餘，針對蔡英文執政六年多來的社會問題包括居住正義、勞工權益、防疫政策，不但提不出不同觀點，反而在各種場合用各種粗魯方式對付其他在野黨支持者，這比戒嚴時代的花瓶政黨民社黨、青年黨還要更等而下之。

這幾年台灣基進為民進黨扈從，蔡英文狀況好，自然可以分到一杯羹，陳柏惟得到一席立委；一旦潮水退潮，紅利來得快去得也快，陳柏惟的立委就保不住了。

明年的縣市長與議員選舉，民進黨將面對重大挑戰，執政版圖可能要退守虎尾溪以南，議員也要面臨各派系新人競爭，僧多粥少，看來很難大方擠出空間給側翼分食，偏偏台灣基進把自己放在政治光譜的最極端，沒有民進黨禮讓就很難選。這將會是自甘小綠的台灣基進面臨的最大危機。

黃信介曾經批評民社黨和青年黨是廁所裡的花瓶，只有裝飾作用，如今蔡英文的政治操作把政府搞得如一間廁所，台灣基進自甘花瓶仰人鼻息。現在看來，廁所要換花瓶了，反正還有其他花瓶可用。

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