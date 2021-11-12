大陸海關統計，今年前10個月兩岸貿易總額達2662.9億美元，年增率27.8%；台灣對大陸順差1394億美元，較去年同期1131億美元明顯擴大。依我國海關統計，陸港出口占比2015年為39.0%，2020年達43.8%，台灣對陸港出口依賴度持續加深。此顯示「反中」的蔡政府執政5年後，兩岸經貿反而「親上加親」，令人費解、憂心。

依賴大陸 蔡政府無力解決

專家用「黑天鵝事件」形容發生機率很小、且難以預料的事件，一旦發生卻會造成難以承受的巨大傷害，例如2008年金融海嘯。也有專家認為「黑天鵝」雖然可怕，但機率不大，領導者更應該重視的是存在於眼前，幾乎確定會發生，但大家無視其存在，就有如一隻灰犀牛正朝向我們奔來，領導者卻習以為常不想處理，眼睜睜地看著灰犀牛迎面衝撞造成巨大傷害，「全球暖化」就是典型的「灰犀牛事件」。

在兩岸關係惡化當下，兩岸經貿已成為一隻迎頭而來的龐大「灰犀牛」。蔡政府若繼續往台獨方向邁進，又積極充當西方世界圍堵中國的棋子，一旦大陸更加強大、西方無力干預兩岸事務，北京就可能以激烈手段逼迫統一，而對台灣貿易和經濟造成巨大傷害。蔡政府對此巨大風險卻視而不見、坐令風險繼續擴大，令人匪夷所思。

馬政府時代，因主張「九二共識、一中各表」，北京不管是否接受，至少沒有反對；兩岸往來熱絡，大陸對台善意日益增加，沒人擔心大陸會武統，或以兩岸貿易為武器逼迫台灣談判統一，台灣確實享受了「和平紅利」。但蔡政府拒絕接受九二共識，兩岸關係惡化，大陸武統呼聲高漲，農產品對陸出口遭嚴格對待，需接觸市場才容易發展的服務業發展受限，台灣早已付出相當的經濟代價。

在兩岸政治風險升高之際，理性選擇應該是分散貨品出口風險，均衡地向全球其他各地出口。蔡政府卻反其道而行，放任兩岸貿易持續升溫，對大陸出口依賴繼續提高。在馬政府時代，民進黨傾全黨之力批判馬政府傾中、市場依賴大陸，必須分散風險；自己執政後，不僅繼續增加對陸依賴，還厚顏無恥地瞎扯是「大陸依賴台灣」，完全忘了對馬政府的批評。

想台獨就要降低出口依賴

其實，蔡政府並非不想分散風險，上任後也提出「新南向」政策，耗用大量資源想讓貿易轉向東南亞和印、紐、澳等地，但成效不彰。顯示只要大陸經濟繼續增長，兩岸經貿的緊密度就只會進一步提高，根本無力扭轉，印證了國際貿易理論中的「重力理論」─貿易量和距離遠近成反比、和載體大小成正比。在兩岸距離如此之近、陸方規模如此巨大之下，兩岸經貿將只增不減。

蔡政府若承認兩岸經貿的增強難以扭轉，就必須改善政治關係，不讓北京有機會以激烈的經貿手段作為報復或逼降台灣；若不願放棄往台獨的道路發展，那就必須使盡洪荒之力，盡可能降低對大陸的出口依賴，否則兩岸關係進一步惡化，北京若使出對抗手段必使台灣經濟損失更大。只有不負責任、缺乏理性的無賴政府才會一方面追求獨立，另方面繼續提高對陸出口依賴，藉以獲得亮麗經濟表現，卻罔顧全國經濟承擔更高的風險。

或許有人認為，台灣對大陸出口是以加工出口使用的電子零組件為主，北京若拒絕進口台灣貨品，將嚴重衝擊本身出口，甚至影響經濟成長。這種看法似乎有其道理，但其實忽略了一個事實，即大陸經濟對出口的依賴度已大幅降低，國內生產毛額中出口占比已從2006年的36.04%快速下降到2020年的18.50%，再過幾年大概就會接近美國2010年代的平均13%。更何況除了高級晶片以外，大概都可以輕易在海內外找到替代品。

兩岸經貿的灰犀牛正迎面而來，無力處理這個問題的政府，是一個陷未來於險境的無良、無能政府。