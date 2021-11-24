「球棒」暴力事件層出，內政部長徐國勇拋出新招，以後警察臨檢看到車上有球棒會「註記」起來，未來若涉其他刑案則「提供給檢察官」；消息一出群情激憤，徐國勇趕緊澄清，「一般民眾」不會註記，只有「幫派組織背景」者才會記錄下來......所以聽好了，有幫派背景的不准打棒球，不准帶球棒！

官員遇到狀況有兩種，一種做事，一種做秀。做事的，譬如說城中城大火之後的高雄市長陳其邁，趕緊在十天內針對34座「類城中城」大樓，做消防安全檢查，也算是亡羊補牢；當然陳其邁此舉，也打了自己之前「沒有法源稽查城中城」一巴掌。但好歹還是補做了。

而官員做秀，譬如說2005年的內政部長蘇嘉全，當時有一場「搶救治安大遊行」，而主責治安的就是內政部長，沒想到蘇嘉全回應民怨的方式是——自己也參加這場遊行。這就好像陳吉仲參加反萊豬大遊行，鄭文燦參加護藻礁大遊行，荒謬到了極點。

至於徐國勇現在的「球棒註記」，當然也是作秀，根本是在整警察。徐國勇是律師出身，他知道「帶球棒」不犯法，註記也沒有意義；更何況能打人的工具那麼多，未來如果有人用柺杖鎖、扳手、登山杖、高爾夫球桿打人，徐國勇也要警察一一標記起來？

拋出註記，只是要讓外界看到「我有回應喔，有重視喔」，至於回應的內容有沒有效果，徐國勇根本不在乎。這就好像桃園的超商大夜班店員遭到客人刺死，鄭文燦的回應是，「超商應考慮夜間雙人值班」；在鄭文燦的眼中，治安不好不是政府的錯，是超商只請一位店員太少了。

很奇怪，台灣有24小時便利商店那麼久了，為什麼以前沒問題，就是最近有這麼多暴力事件？「轉型正義」論者很愛說的一句話：「有受害者難道沒有加害者？」，那如果一定要找結構性的罪魁禍首，沒有別人，就是陳時中（或是他上面的人？）。

陳時中去年推掉3000萬劑 BNT疫苗，今年開放3+11，導致疫情破口、長期三級警戒；即便是正常、健康的民眾，都會在高壓的氛圍中有點喘不過氣來，更何況是精神疾病患者？

俗話說「冰山一角」，被爆出來的是三起客人攻擊店員，實則躁鬰不安，迫切需要出口的民眾，必定是數以千計。而最讓台灣人民無法接受的，是自己受限於重重的防疫規定，陳時中身為防疫中心指揮官，卻可以違反規定唱歌喝酒，逍遙自在。所以這些規定到底是必要的，還是好看的？

7月份台北一位餐廳老闆，因為生意不佳、周轉不過來而在租屋處輕生，他是為了陳時中的防疫規定而死的；如果他在天之靈，知道陳時中光顧的店家就不用戴口罩、不用隔板、不用遵守防疫規定，能夠瞑目嗎？

今天的台灣，就像一個燜鍋，只是看什麼時候爆發。民進黨與其在「棒球隊」、「球棒隊」作文章，不如從源頭疏導，好好反省自己：防疫有沒有私心，這些私心造成台灣社會多大的危害。

（作者為政治幕僚）

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