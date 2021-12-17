非營利/非政府組織的勃興，主要起因之一是市場失靈（market failure）。所謂「市場失靈」，較常被探究的是公共財（public goods）或共同財（common goods）的偏狹、失守，另外則是因市場需求過於多樣化，但需求量又太小，導致廠商不願進入市場，因而造成市場困境。

至於起因之二，則是「政府失靈」（Government Failure）。由於政府必須依法行政，也強調層級節制（分層負責），是以，在顧及代表性（Representation）與公平性（Equity）的同時，對於較具特殊性、實驗性或開創性的民衆需求，恐無法即時因應，甚或無能為力。此時，非營利/非政府組織的彈性與靈活度，就可協助填補政府失靈的缺口。

然非營利/非政府組織本身，自也會失靈，甚至破敗。尤其當它偏離社會公益或共益的宗旨，片面地為特定政府、政黨服務，或基於功利主義的信念、行為，而給民眾、社會、國家、生態帶來負面效應，則此般野心勃勃、獨裁專斷、自私自利、玩弄權術的非營利/非政府組織，實也並不罕見。

對於「台灣環境保護聯盟」（環保聯盟）於12月15日言詞攻擊「重啟核四」的公投領銜人黃士修為：「國民黨的政治網紅」、「宣布絕食……無賴的行為，都是為了吸引媒體的注意，譁眾取寵」、「絕食早就是黃士修慣用的伎倆，可說是相當熟練」、「離譜的發言，就是徹頭徹尾的騙術。呼籲國人、媒體不要去理黃士修，他需要的是醫療，不是報導！」；以及「若黃士修真的有亞斯伯格症，他需要的是醫療及心理諮商，而不是上電視、絕食等行為，也呼籲媒體應遵守新聞專業倫理守則，不要再繼續採訪有亞斯伯格症的黃士修，以免傷害弱勢團體，強化疾病的刻板影響。」

綜此反問環保聯盟，如此醜惡的「人身攻擊」，且明顯非政策性的論辯，而只是一味地遂行人格污衊，還有臉呼籲媒體遵守專業倫理。聯盟成員自身，是不是該去掛號看診？

對於「亞斯伯格症需要的是醫療、心理諮商，而不是上電視、被報導」的歧視性失當措辭，環保聯盟更是不是顯然無知於：二度榮封奧斯卡影帝的菲利普・霍普金斯爵士（Sir Philip A. Hopkins），世界首富伊隆・馬斯克（Elon Reeve Musk）、台北市長柯文哲，以及因《英國達人》競賽，而擄獲全球人心的「蘇珊大嬸」（Susan M. Boyle），都不幸成為在環保聯盟偏執錯誤且侮辱性認定之下的：「亞斯伯格症需要的是醫療、心理諮商，而不是上電視、被報導」！聯盟成員該不該深自反省、即刻公開道歉！？

看看，就在環保聯盟公布「環盟專家學者票選2020年度十大環保新聞」：空氣汙染獲台灣各界高度重視」、「用電大戶條款通過」分居台灣十大環保新聞的第一、第二位的之前數月，環保聯盟會長劉志堅還特別偕同秘書長許主峰、前高雄分會會長江仲驊等，專程於2020年8月13日，自台北南下高雄，為高雄市長補選做最後衝刺的陳其邁加油打氣，並贈送陳其邁祝賀匾額！依此重顧前述之非營利/非政府組織的何以會失靈，甚至破敗？也就不言而喻了。

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