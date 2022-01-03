台灣的防疫旅館在開張1個月後，接連爆出陽性病例之外，甚至出現防疫旅館內的感染爆發。這種事情早在預料之中，國內的專家也屢屢提出諸多改進方案，但無疑都是狗吠火車，中央流行疫情指揮中心根本聽不進去，出了事檢討的方向也只會找下屬承擔，根本檢討不到點。3日台灣首次出現Omicron本土確診病例，再這樣下去，Omicron社區感染爆發只是時間的問題而已。

台灣的防疫旅館是政府行政怠惰的產物，只是為了給因為封閉國境關口造成重大營運損失的旅館一種補償，是拿防疫經費補貼政府政策造成的民間營運損失。既然是補貼性質，不是直接徵用，根本沒法對旅館的軟硬件進行強制更動，以符合隔離病人的法定需求。一旦出現了病例，感染爆發就不遠了，因為這根本就是旅館，何德何能可達到隔離病人的終極目標。

所以防疫旅館只能關得住未感染者，有了感染者就別怪病毒會散出去。政府應該要徵召旅館，改裝成合格的防疫場所，才有資格責備防疫旅館做的不好。其實真正做不好的是指揮中心，為什麼不在入關時就篩出結果，陽性結果就直接進醫院，陰性結果再入防疫旅館觀察。這樣不就大大地減少了防疫旅館的陽性病例數，當然也就大大減低了感染爆發的機會。

政府明明在關口有唾篩，但規定要到防疫旅館等結果的作法，就是明擺著放毒入旅館，真是唯恐天下不亂。政策後面隱藏著的貓膩是唾篩一定要到醫院做，又是一樁圖利醫院而妨礙防疫的政策賄賂行為。

防疫旅館內的感染爆發當然是防疫旅館管理不當。此時利用緊急查核是沒法矯正的，因為這是個旅館，不是醫院，也不是被政府徵收的隔離場所。原來的人員及管理思維肯定無法應付突如其來的大量檢疫人群及感染者，所以必需用其他防呆策略，讓他們即使不小心用了自己的方法管理也不會出錯。那就是讓每個入境旅客預防性投藥。

我們現在已經有很多抗病毒藥物，抗病毒藥物用在治療上用途有限。因為新冠的輕症是病毒疾病，不需以抗病毒藥物治療。需要治療的為輕轉重症，但在臨床上不易抓到，重症為細胞因子風暴，要以免疫製劑聯合抗病毒藥物治療。所有台灣的抗病毒藥物雖然採購量不多，但仍有剩餘，就是因為適應症有限。抗病毒藥物若用於病毒感染的極早期，也就是用在關口預防，每個旅客入境都必須服用，就如同國人去瘧疾疫區旅行，只要定期服用抗瘧藥物，就能安全來回。新冠絕對可以比照辦理。

用於預防的抗病毒藥物品項相當寬，很多藥都可用。指揮中心大可找一個願意合作的廠商，在關口進行臨床試驗，看是否能給國內的防疫旅館提供更多無感染或不會傳染的入境旅客，才能釜底抽薪地斷絕病毒入侵，進而斷絕迫在眉睫的社區感染爆發。

（作者為中華民國防疫學會理事長）