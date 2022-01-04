前民進黨立委林濁水日前表示，駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交前夕辦退休，之後馬上得到尼國國籍。林濁水痛批，「完全是叛國行徑，應該立刻追查並追回退休金！」此話一出，立刻引起網路喧騰，綠營終於找到出氣口，磨刀霍霍指向吳進木大使。

奇怪哩！｢好事都歸花大姊，壞事都歸醜丫頭｣，尼加拉瓜跟台灣斷交誰造成的？不就是外交部長吳釗燮本人麼？堂堂外交部長成天跟在美國後面喊打喊殺，美國質疑尼國總統奧蒂嘉當選的正當性；台灣也湊熱鬧批評尼國應遵循民主機制處理政爭，你這不是二百五麼？美國罵罵也就算了，台灣還跟著瞎起鬨，還是邦交國哩！是可忍孰不可忍？奧蒂嘉不找你斷交找誰斷交？

林濁水說，去年11月斷交之前，吳大使傳回來的都是好消息，這裡一定藏有貓膩。廢話！就因吳大使做得好，台尼邦交穩固，是因後方拚命捅樓子才造成不可收拾的局面。綠營不好找吳釗燮說嘴，終於找到一個替死鬼。趙天麟還說什麼跟中共勾串，綠營批評聲浪排山倒海而來。

被批｢叛國｣何其嚴重？吳進木大使的處境就像第二個蘇啟誠處長，被1450千刀萬剮。現在要擔心的是，吳大使怎麼承受。

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