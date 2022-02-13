針對烏克蘭局勢緊張，台灣當局指台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，近期已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣。

但由始至今，美國皆是散播俄羅斯將入侵烏克蘭的始作俑者。儘管俄羅斯已多次否認有入侵烏克蘭的計畫，但大部分西方媒體並沒有為局勢降溫。俄羅斯外交部更指，西方國家在媒體的幫助下散布虛假信息，實在太過「歇斯底里」，而美國單方面自製的緊張說詞卻奇怪地成為了11月至今世界新聞的頭條，可見美國先聲奪人，在輿論戰上一直處於上風。

美國從阿富汗倉促撤軍，一夜之間變天，舉世震驚。華盛頓撤軍暴露出美國在中亞長達20年的戰爭缺乏長遠戰略，讓世人質疑美國在其他地緣政治熱點地區如東歐、中東和台灣的防衛承諾和保證的可信度。針對美國去年撤出阿富汗，有人質疑「今日阿富汗，明日台灣」，民進黨發言人顏若芳當時表示，拿阿富汗來類比現在民主台灣完全不恰當。面對烏克蘭，民進黨再次重施故技，指近期有關烏克蘭出現的假訊息，影響台灣社會民心士氣。

在全球輿論戰上一直處於上風的美國陣營，占據大部分世界各地輿論平台的版面，美國在東歐自編自製的緊張消息如何會影響到台灣社會民心士氣？問題的癥結是民進黨當局太在意對弱勢的美國盟友與自己處境的同病相憐；自己心理上怯戰、對戰爭的無預備和震悸，令自己更在意網路上的假訊息。

台灣1月的民調問到台灣民眾一旦兩岸開戰，是否願意為台灣上戰場，結果過半民眾不願意，其中又以20至29歲年輕人超過7成最高，顯示大部分台灣人都不願親歷戰事。台灣社會民心士氣十分清晰，近期出現的所謂「假訊息」並非動搖民心之根源。

連美國官員都說，北京將美國對俄烏危機的處理看做台海應對的試金石，台灣與烏克蘭有不少相同的處境，有所類比不足為奇。但兩者最大的共通點就是民眾普遍不希望戰事爆發，這亦是普世對和平的期望。民進黨亂扣「假訊息」的帽子不但無助民心安穩，反而令人感覺台灣無辜地被美國拖累，令自己處於輿論戰的下風。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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