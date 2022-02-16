2月15日兩岸同過「元宵節」，當天我國防部即時軍事動態「未公布」共機進入台灣西南國際空域活動；但是，日本防衛省統合幕僚監部公布，2月14日、15日中共海軍131艦、共機運9情報蒐集機1架，先後由東海經宮古海峽，往西太平洋活動，其中運9情報蒐集機15日當天抵宮古海峽出口附近空域盤旋後返航東海，情況極為特殊，遂引發日本關注！

共軍運9情報蒐集機為「中國航空工業集團公司」研發的新一代電子情報收集和綜合電子戰飛機，主要用來執行反潛巡邏、電子戰、情報收集等任務。

另，中共海軍131號作戰艦，隸屬東部戰區海軍駐浙江舟山驅逐艦支隊新型052型太原號導彈驅逐艦，配備全軍綜合數據鏈系統、H/SJG-311型主動/被動拖曳線列陣聲納等反潛與電戰裝備。

依據近年共軍機艦類型的組合，由海軍作戰艦先行、空中兵力隨後往返活動的經驗，運9情報蒐集機在日本沖繩以南空域盤旋後折返、131艦執行宮古海峽巡弋，正常情況是進行反潛、機艦數據鏈通信科目的海空聯訓，此次不排除運9機執行蒐集日本西南諸島軍事單位電子參數任務。

更令人遐想的是，俄羅斯太平洋艦隊所屬俄軍護衛艦「薩波什尼科夫元帥號」於2月12日在千島群島附近海域、第一島鏈重要戰略海上通道北端，發現一艘美國海軍維吉尼亞級核子潛艦出現，遭俄艦驅離。這次中共海軍131艦、共機運9情報蒐集機，是否與美軍核潛艦事件有關，殊值關注。

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