新書《激辣中國》探討辣椒在中國的傳播和辣飲食文化的演變，作者曹雨發現出版社把「大陸」一概改成「中國」，以致出現「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」和「歐亞中國」等等荒謬語句，鬧出大笑話。有人為出版社緩頰，認為是軟體系統在簡體與繁體轉換間形成的錯誤，也有人認為是校對不夠仔細的無心疏漏，也有人認為是編輯文化水平低下、校對粗心。

台灣最美的風景是人，只要受過基本教育的人不可能不識哥倫布，更不可能不知道「哥倫布發現新中國」的嚴重錯誤。校對與編輯或許粗心，但不能否認台灣文化界日益嚴重的自我審查現象，台灣言論自由的假相終於被揭穿。

書籍送審是導火線

作者曹雨表示，此書在大陸出版時部分章節遭中國出版方刪除，為此曾憤懣不已，本以為在言論自由的台灣，能夠讓作品以完整的面貌問世，結果又發生這件事。他直言「如今的海峽兩側，真是各有各的崩壞，壞得爭奇鬥豔，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來。」他批評兩邊都在比爛，都在搞「政治正確」。

近年來，民進黨政府加速去中國化，為了「政治正確」，凡是指涉對岸的用語，無不強調「中國」與「台灣」的區隔。民進黨負責兩岸事務的單位就是「中國事務委員會」，被罷免的民進黨側翼立委陳柏惟建議成立「中國司」、「內交部」的奇想，人們記憶猶新。

政治正確的風潮從政治吹向媒體與文化界。台灣因市場規模與成熟度的限制，媒體與文化界往往要仰賴政府的補助才能生存，久而久之失去社會批判與獨立思考的能力。作家龍應台在當文化部長時就發現這樣的現象，她呼籲文化界「不能夠太信任政府，不要太依賴政府，團隊要學習自立自強。」這麼多年過去，依賴政府的現象不但未曾稍減，揣摩上意、迎合當道的風氣卻越演越烈。

近來出現不少歪曲史實或與現實不符，但迎合當道政治品味的作品，多次引發社會爭議。相較之下，用語的置換不過小巫見大巫。媒體或戲劇中的「陸配」被改為「外籍配偶」、「大陸」變成「中國」、「陸客」成了「中客」早已見怪不怪。若有不從者，往往被貼上標籤，視為異類，甚至得不到政府的補助或標案。久而久之，一股自我思想審查的力量，讓媒體和文化界迎合政治正確的風向。

政治正確踐踏出版

去年文化部規定台灣出版由大陸授權、簡體字改成正體字的書，來台必須先在文化部送審，才能取得書號並登記免稅，這恐怕才是「哥倫布發現新中國」笑話事件的導火線。台灣寬鬆許久的大陸出版品審查許可制突然重新收緊，引發出版界群起撻伐，認為這已嚴重踐踏台灣的出版自由。其他國家的書在台灣出版繁體中文版，都不用送文化部審查，只有大陸出版品要送審。這不僅牽涉到法律適用平等原則，更是限縮人民的出版自由。而審查的壓力讓出版界面對政治正確必須小心翼翼，形成喬治．歐威爾式的語言淨化與自我審查。這難道不是對於台灣引以為傲的民主社會的諷刺，對言論自由的汙辱？

民進黨政府把大陸視同外國，但我國憲法視對岸為「大陸地區」，政府組織中仍設置「大陸事務委員會」，但對陸配和陸生不但未給予同等其他國家的待遇，反而更為歧視，用語改了，心態、法律仍差別對待。語言執著、罔顧現實的迷障，形成佛教所謂「二障」中的「所知障」，文化界不可不察。媒體與文化界掌握社會話語的權力與能力，本應做社會清醒與理智的觀察者，甚至作為社會的良心，現在卻為了得到政治權力的青睞，顛倒語言，紊亂思想，最終鬧出此等笑話，著實可悲。

台灣解除戒嚴已30餘年，當年箝制思想、言論自由的警備總部早已走入歷史。但是伴隨新威權的產生，人們心中又藏著一個小警總。台灣最近才被國際媒體評為亞洲最民主的國家，可是遇到政治正確只能自我審查，比爛、比阿Q，民進黨不改弦易轍，未來政治正確的笑話會越來越多。