3日全台大停電，台電董事長和總經理已請辭，但經濟部長王美花卻僅向行政院長「自請處分」，讓民進黨籍的前總統陳水扁和前立委林濁水看不下去，紛紛表示王美花應立即辭職下台。在野的國民黨立委則多認為，王美花應為政府能源政策錯誤辭職，以負起政治責任。然而，行政院長對王美花自請的「處分」，真的存在某種可處分的制度嗎？若王美花不用請辭，是否意味大停電應是政府政策錯誤的集體責任，該由更高層來扛錯呢？

王美花自請處分係因她承認主管業務有所疏失，造成人民權益的損害，故該「處分」是種「懲罰」，以示負責性質的處置。然而，儘管王美花具有「高濃度」的常任事務官性格，但畢竟已是政治任命的政務官，理應知道政務官應有負起政治責任的風骨。

尤其，王美花不僅有行政法專長，又擔任過機關首長，應不會不知道懲罰性質的處分，係針對事務官負行政責任所設的制度，對政務官並不存在記申誡、小過及大過處分的制度；那麼，王美花想自請什麼處分呢？

其實，王美花自請處分的「潛台詞」是想表達「我並不戀棧，但去留概由長官決定」。畢竟，政務首長辭職對行政院長和總統來說，並不是件小事。何況，民進黨政府必將部長因失職而請辭負責，視為自己承認執政出現重大疏失，這與民進黨執政以來擅於「甩黑鍋」給下屬揹，本為不相容的執政風格。

在蔡英文主政下，內閣政務官鮮少為政策下台，只有像台鐵的重大傷亡事故才不得不顧及民怨。但前交通部長吳宏謀在普悠瑪列車翻覆事件中，剛開始時就像個「局外人」；另一位交長林佳龍在太魯閣號事故中也先是「待罪搶救」，兩人都是隔一段時日後行政院才勉予辭職照准；而且，吳宏謀還因高層需考量「大菊為重」，沒多久後再獲任中華郵政董事長，林佳龍則獲外交部聘為「無任所大使」，都被譏為「下台有好報」。

除了颱風、地震等因素外，陳水扁和馬英九任內沒發生過大停電，但蔡英文上台後，2017年迄今就大停電4次，且去年至今就發生了3次。如果不斷的大停電其實是因能源政策錯誤造成的，那要王美花一人扛下責任辭職，那麼無論她的繼任者是誰，恐怕沒多久又將因下一次的大停電而辭職，這可能也是蔡總統和行政院長不敢讓她辭的原因。

王美花固然稱大停電不是政策錯誤造成的「缺電」，但她至少承認兩次是「人為疏失」，所以她督導不力的責任不可免。依據考試院研擬的「政務人員法」草案規定，「對部屬執行政策疏於監督，嚴重影響人民權益者」為政務人員應辭職以負政治責任的情形之一。王美花的自請處分，說明了此種將「政治責任法制化」的立法理由，確實符合國情需要，但這也是遭行政院杯葛迄今的原因。

台電董事長、總經理可「處分」，但卻已請辭，部長應該請辭，卻來個自請處分唬弄社會大眾。如果王美花不用下台，那請問，是不是代表她只是在執行更高層的政策，所以該負責的是蘇貞昌還是蔡英文呢？（作者為民主文教基金會董事長）