發動俄烏戰爭的俄羅斯總統普丁已經是公認的「地球第一號壞蛋」，儘管仍有美國重量級學者和外交官為他的行為提出有力辯護。我的問題倒不是發動過更多戰爭的美國為什麼可以免於譴責，而是從這個第一條道德規則還可以引伸出哪些清楚的規則？

俄烏戰爭其實已經給了答案：正因戰爭會帶來大量死亡而須譴責，只要可能，所有國家都有不輕啟戰端的道德義務，也許可把這個避免因引發戰爭而致生民塗炭的第二規則稱之為「我不殺伯仁」。而且當引發的必然是世界大戰，或核戰時，這個義務更可以絕對化。

因此即使明知俄烏之戰是一場一方必輸的不對稱戰爭，歐洲國家眼看烏克蘭人民慘遭殺戮，迄今也只響應美國對俄做經濟制裁，卻不出兵，德國總理到了戰爭爆發後還斬釘截鐵地說，沒有接受喬治亞、烏克蘭進入北約是正確決定。英國首相面對泣不成聲的烏國女記者，甚至連發布禁航令的請求都斷然拒絕，也是以這樣的道德義務為理由。

但另一方面，美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基有沒有違反這個規則，確實不是沒有探討的餘地。不少專家便認為，當2008年北約在布加勒斯特峰會後發表聲明，提到要把喬治亞和烏克蘭納入北約時，俄羅斯就已經在這裡畫了一道紅線，表明這樣威脅到俄國生存的作法絕對不能接受，美國卻一再模稜兩可，拜登總統的國防部長甚至在去年還直言要把烏克蘭引進北約。

是不是這種曖昧讓澤倫斯基對加入北約和歐盟變得過度樂觀，而完全無視普丁的紅線，公然推翻《明斯克條約》，強力推動禁俄語政策，攻擊烏東自治區，持續切斷克里米亞的淡水水源等。從戰爭爆發第二天，澤倫斯基對於美國按兵不動，歐洲國家也只有口頭聲援大表失望看來，至少一個有引人入彀，另一個有輕率涉險之嫌，恐怕都不能說沒有道德瑕疵。

如果我們再往更深一層看，不對稱的戰爭多打一天，烏克蘭人就要承受更多的苦難，歐洲鄰邦如果不能設法止戰，只知以各種方式表達精神與烏克蘭人同在，已經有人用「誦經團」來描述這種道義相挺，除了讓這個不幸國家早日超生外，到底有何實際助益？

「我不殺伯仁」的第二規則固然是守住了，有沒有違反「殺君馬者道旁兒」的第三規則─只是讓烏克蘭人化悲苦為悲壯。爭取加入俄烏談判，以公正第三者角色協助確保未來烏克蘭的中立化，會不會更符合烏克蘭的利益？難道真要坐等這顆棋子在耗損俄羅斯元氣後，灰飛煙滅？

除了地緣政治的宏大敘事，世人真的可以好好參詳一下這場戰事已經揭示的道德故事。我們台灣人尤其要看清楚，敵友可以如何不約而同地葬送我們，而且壞蛋我們都認識，英雄真的是英雄嗎？（作者為國立政治大學講座教授、前司法院大法官並任副院長）