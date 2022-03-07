中非內陸國家查德盛產石油，但是大部分查德人使用木材、動物糞便等生質燃料生火，只有首都有電力供應，只有有錢人享用得起。20年前，我任職於美國石油公司的同班好友奉派到查德南部油田開採石油，他告訴我，入夜後廣大草原一片黑暗，只有他們的油田有電放光，沿著圍籬立著電燈桿，吸引了當地一堆小朋友在鐵絲網外燈光所及之處嬉鬧。那是他們平生首次看到夜晚發亮的燈光。

公元2000年，美國埃克森美孚等石油公司，獲得世界銀行37億美元融資，在查德南部開發油田，並建築一條1000餘公里長的油管通往卡麥隆的港口，預計每天出口22萬桶原油，年度營收120億美元。20年來查德石油開採有成，但因貪汙腐敗、叛軍干擾、交通落後等種種原因，石油產量並不如預期。查德的人均所得每年只有1500美元，全國80%的人民生活在貧窮線下，名列全世界最貧窮的10個國家之一。

查德雖石油蘊藏豐富，卻不能轉為人民所用，因為國內建設落後，國民識字率低，政治腐敗，原油資源只能賤賣給強國石油公司。

查德的景況告訴我們：不是國家有石油蘊藏人民就有電可用。從初級能源到家家有電、時時可用，靠的是一套環環相扣的能源基礎建設。相對而言，台灣人是非常幸福的，也極為幸運。我國能源97.8%靠進口，其中石油與天然氣有相當大的比例從中東地區進口，要通過荷莫茲海峽、蘇伊士運河、麻六甲海峽等「運油咽喉點」，當中只要有任何一個孔道被卡住，我國就有斷油斷氣的危機。

初級能源（石油、天然氣、煤炭、核燃料棒）運到台灣後還要有發電廠、輸配電設備才能把電流送到我們家中。設備要經常維修、正常運作，人員操作要有條不紊、按步就班，出一個小錯就跳機斷電。303全台大斷電告訴我們「魔鬼藏在細節裡」，牽一髮動全身，蝴蝶效應漣漪擴散，牽動內閣首長去留、國安危機。這幾年案例沒少過，2017年8月15日中油斷氣斷電事件，中油董事長陳金德去職、經濟部長李世光下台。

事實上，我國的能源安全（energy security）非常脆弱。能源安全可用英文的「3A1F」來概括：availability、accessibility、affordability、fairness，可翻譯成「可得性」、「可及性」、「付得起」、「公平性」。這四個因素常因國際戰爭、地緣位置而破壞，例如近日俄羅斯與烏克蘭戰事爆發立即影響到西歐各國的天然氣供應，負責輸氣的「北溪二號」公司已宣告破產。在連動效應下，國際原油價格上漲，已經突破每桶100美元。

我國能源配比原來是個五花大拼盤，支撐台灣成為一個堅強有競爭力的出口大國，現在國際情勢驟變、2025非核家園在即，發電能源向天然氣（將占50%）以及「看天吃飯」的風力與太陽光過度傾斜，發電燃料的成本勢必提高，未來我們的能源安全還有穩定可靠的「3A1F」嗎？（作者為國立台灣大學地質科學系退休教授）