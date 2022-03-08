台灣的新冠疫苗政策，除了一開始承接了既往疫苗政策是對的外，後續政策均受到利益團體的左右，偏離了正軌且乏善可陳。結果是疫苗起跑慢了半拍，但疫苗乞討卻勇冠全球，現在可能又要創下另外一項世界紀錄，一不小心可能又要成為疫苗報廢的先進國家，執政黨應戒慎處理，不能把「看緊老百姓荷包」的任務就以「超買」蒙混過去。

在2020年初疫情之始，執政黨高層就擬定了新冠疫苗「國產為主，進口為輔」的政策主軸，這其實是延續了多年的疫苗政策，再加上盱衡新疫苗的國際產銷現況做出的正確決定。如果當初就能依此政策落實執行，國產疫苗應會與世界大約同步問世，生產不足的部分再以進口苗補強，天衣無縫。所以台灣最初的疫苗政策絕對是正確的。

但執政者心中卻起了淫慾，巨大的國產疫苗利潤引誘出一堆蟑螂。先各擁廠商內鬥，將國產疫苗的利潤集中於一家。經由手段鬥爭出來的廠商肯定最會政治投資，但也肯定不是品質最好的一家，這是採購的鐵律。配合演出的政府官員還各個都像烏克蘭總統澤倫斯基，入戲太深，真以為國產疫苗「所託得人」，竟然糊塗到會出手壓制唾手可得的進口現貨疫苗。

3千萬劑BNT現貨疫苗的出現，引來了另一批蟑螂。在被蟑螂搞黃了以後，台灣的疫苗政策真的就病入膏肓。國外疫苗進不來，國產疫苗上不去，台灣疫苗青黃不接，成為世界疫苗孤兒，就是錯失了這批現貨的結果。

等待中的期貨疫苗，不論到貨量及到貨日期都不確定。在強大的民意壓力下，必然會出現病急亂投醫。政府當然會超買及超訂，企業看破政府虛偽假面後，自行訂購的1500萬劑疫苗更如火上加油，直接將政府超買又晚到的疫苗判了死刑，難逃未來打不完得銷毀的命運。

疫苗過期打不完一定要銷毀，因為政府絕對不能給老百姓用過期產品，即使是用公權力展延效期也不允許。以前克流感，政府曾逾期展延，鬧了很大的風波。疫苗銷毀，政府官員必須負起政治責任，因為疫苗是民脂民膏，哪能被官員如此糟蹋，所以官員一定會在逾期前無所不用其極地推銷疫苗，以免除自己的政治責任。

前些時日因為一批莫德納即將到期，政府才開放了第3劑疫苗追加及混打政策。時間點的無縫接軌，證實了此地無銀三百兩，政府正在推銷過剩的疫苗。當時推銷的是莫德納疫苗，還有部分百姓願意埋單。現在打不完的是沒有第3劑或混打適應症的AZ疫苗，及沒有任何循證的高端，推銷這兩種不合時宜的產品，政府不知道還能編出什麼唬爛的理由，就請國人拭目以待吧。

被利益團體帶到溝裡的疫苗政策，缺疫苗時，死了多少沒打疫苗的人，有疫苗後，又多死了多少打疫苗被折騰死的人。這樣的政府若還必須銷毀人民納稅買的疫苗，又將責任推到與私菸案同級別的「超買」，相信國人是無法接受的。

（作者為中華民國防疫學會理事長）