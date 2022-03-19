美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平於台灣時間昨日晚間9時通電話，討論俄烏局勢。圖為拜習2021年視訊會議。（美聯社）

拜登與習近平昨晚舉行視訊談話，綠媒預告美國將正式警告中國「若挺俄羅斯要付出代價」。詎料，拜登先開宗明義表達四個不尋求，即「美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。」著實潑了綠營及台獨基本教義派一盆冷水。

本來是為商量俄烏戰事展開的視訊對話，卻先圍繞台獨問題打轉，由此可知，仍屬世界超強的美國，至少在台面上還是不敢踐踏中國的紅線，肆意侵犯中國的核心利益，至於是否說一套、做一套，那又是另外一回事了。

老謀深算的拜登，心裡打的如意算盤是把烏克蘭當砲灰、拖垮俄羅斯，再拉中國下水，捧殺澤連斯基、孤立普丁，利用地緣政治戰爭獲取區域經濟利益，促使美國利益極大化；而習近平的表態也很清楚，並不隨之起舞，中國支持各國主權完整，支持以談判解決爭端，和平止戰是談判的目標，也暗示美國是挑起此次俄烏衝突的黑手，希望美國不要再煽風點火，趁火打劫，更不要以無限度的經濟制裁來給世界形勢添亂。

中美兩大國元首視訊會晤，拜登再次聲明不支持台獨，總統府發言人張惇涵回應說，「感謝美國對台海安全的重視，以及對台灣的堅定支持」，想來總統府應該清醒明白，台獨對台海安全的危害了吧！

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