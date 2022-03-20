南韓單日確診人數已超過60萬，簡直讓韓國人民對文在寅政府憤憤不平，炮轟是束手無策和無政府狀態，文在寅幾近「體無完膚」。執政「民主黨」大選落敗後，代表宋永吉立即負起責任辭職，改成臨時組織「非常對策委員會」繼續推動黨務，以便因應6月1日舉行的地方選舉。

總統文在寅也閒不住，原定16日舉行與未來總統尹錫悅「見面禮」午餐，因文在寅提出的諸多條件「太不合理」，被尹錫悅拒絕，不得不突然於4個小時前取消。此事，文在寅受到輿論撻伐，改口願意無條件會晤。

文在寅對自誇的K-防疫保持啞口無言，反而臨走還在安排「自己人」的將來吃飯和安全問題。包括：一、特赦因性騷擾女秘書，目前正在坐牢的「愛將」、前慶尚南道知事金慶洙；二、要保障青瓦台職員三分之一的職位；三、書面承諾不調查前任總統；四、特赦前法務部長曹國及赦免其家屬。

不僅尹錫悅無法答應赴約，普通百姓也認為文在寅厚顏無恥。問題在於文在寅本人執政5年期間，恣意擴權無所不為，無論國家政策與內閣人事，完全忽視專家學者建議，只靠燭光革命與政治顏色，把憲法與法律踐踏成一文不值。

尤其，距5月9日離開青瓦台只剩1個月餘，文在寅還在忙著「安插」青瓦台幕僚的後路。南韓各部會屬下的國、公立企業有469家，從董事長到理、監事人數也有1000人之多，有房有司機，年薪高達數億多韓元。例如，韓國銀行總裁李柱烈任期至3月底，文在寅原先理由是依法總統職務至5月9日零時為止，堅持由他任命新人事。但是，文在寅為了早一點與尹錫悅見面，韓銀總裁就交由尹錫悅新總統挑選的人馬。

至今，文在寅還搞不清楚，人民為何選出尹錫悅的主要原因。希望司法一切依照法律、公正、公平處理各種弊案，不是暗地裡採取政治報復，前後任總統間的深仇大恨不斷惡性循環。大家都知道，尹錫悅出身檢察官，當然非常清楚人民期待不想再看到「卸任總統的家是牢獄」一再重演。

問題是，文在寅5年弊案數不清。市民團體告發的案件包括逼迫公務員強制執行非核家園政策，動員青瓦台幕僚包庇非法選舉，夫人金正淑的過度奢侈、浪費公帑等，都等待司法處理結果出爐，需要給人民一個交代。

目前，南韓周遭國家美國、中國、日本十分關注此次政黨輪替。文在寅執政時期與美國和日本2國經常發生外交摩擦，因此，這2國對尹錫悅的期望甚高。因為，文在寅與尹錫悅理念顏色完全不同，相對地，中國與南韓在薩德、QUAD等議題上恐怕會有衝突。

對南韓國內來說，進步政府與保守政府輪流執政，形成一種「貨比貨」競賽，反而給人民帶來新希望。文在寅下台，希望能留下美麗的身影，而不是醜陋的尾巴。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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