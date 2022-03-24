拜習二次會，習近平聚焦台灣問題，稱台灣問題若處理不好，將對中美關係造成「顛覆性影響」。這是繼2015年3月習近平在大陸全國兩會提到，兩岸若沒有「九二共識」，互信將不存在，就會因基礎不牢「地動山搖」之後，再一次針對台灣問題提出強烈警示。

美防控台獨貿然實現

拜登則重申「美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突」等「四不一無」承諾，拜登再次宣示「不支持台獨」，台灣應予關注。

當然，有人認為美中關係本來就是高來高去，誰警示什麼，或是誰保證什麼，意義並不大。就像大陸外長王毅在《上海公報》發表50周年紀念大會講話，也警示美國「應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持台獨行徑，停止策畫以台制華的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，維護台海和平穩定。」這類談話聽在美國外交、國防官員耳中，只是耳邊風。

但就像美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友所說，北京認為美國正處於長線走衰與動盪的過程中，隨著時間的推移，美國對中國的威脅會減弱。黎安友還說，在面對烏克蘭問題時，中國並不想站在美國那一邊，因為這樣會打斷美國長期衰落的進程。

中國不想制裁俄羅斯，因為俄羅斯對大陸來說可能是「俄虎」，美國更像是「惡狼」，前有狼、後有虎，到底要拒虎，還是拒狼，底牌應該很清楚。就像黎安友所研判，中國不想以明確方式站在任何一方：既不想幫助美國粉碎普丁，也不想看到普丁政權垮台。但中國也不希望被視為站在普丁這一邊，而成為美國和西方制裁的目標。

至於台灣問題，拜登把它包裹在「四不一無」的承諾中，這些承諾其實都抵不過「一無」，也就是美國「無意同中國發生衝突」。拜登既然無意與中國發生衝突，而美中衝突最可能的引爆點是台灣，尤其是「台獨」，美國自然會防控台灣貿然實現台獨。

但是，中國也不可能完全相信美國不會在台灣問題上面做手腳，如果哪天俄烏戰爭把俄羅斯打成「三流國家」，中國就會變成歐亞大陸的「獨霸」，美國會放任中國在歐亞大陸獨霸嗎？當然不可能。破壞中國獨霸的局面，「台灣牌」最好使。

不落入以台制華陷阱

美國地緣戰略家肯楠深信，避免歐亞大陸出現霸權國家，是美國維持安全的最佳保障，所以冷戰初期，以「抗蘇」建構包圍歐亞大陸的圍堵戰略，以「抗蘇」為戰略主軸，因而50年前會出現《上海公報》，美國聯中制蘇。

蘇聯解體後，美國「抗蘇」幽靈不散，仍把轉向民主的俄羅斯當成歐亞大陸主要敵人。中國崛起後，美國曾想「戰略東移」採「抗中」戰略，卻因反恐戰爭而拖延了20年。「抗蘇」可以說是美國的「舊疾」，2017年川普政府發布《國家安全戰略報告》，首次把中國認定為跟俄羅斯一樣的「修正主義大國」，「抗中」成為美國的「新病」。

「舊疾」、「新病」併發，對美國外交、國防官員而言，原本不易對症下藥。如今，俄羅斯主動挑起烏克蘭戰爭，烏克蘭又出乎意料強烈抵抗，戰爭拖越久，就越可能把俄羅斯打成「三流國家」，美國掌權者認為這是機會，可以暫時消弭「俄羅斯復興」的危機。

「舊疾」將去，美國將騰出手來認真治療「新病」。美國不出兵烏克蘭，但大量提供武器、情報等支援，並以經濟制裁削弱俄羅斯國力，實質上就是讓兩個斯拉夫民族自相纏鬥，讓美國好「戰略東移」治療中國「新病」。

「新病」要新藥，台灣是最好的藥。所以，拜登「四不一無」的承諾聽聽就好，美國「以台制華」策略是兩黨共識，很難扭轉，但習近平相信中國將崛起，兩岸終將和平統一，自信的中國不會落入美國「以台制華」的陷阱，只要民進黨不冒進，台灣就不會是烏克蘭。