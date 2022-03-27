立法院交通委員會曾決議，「鏡電視」發照一個月後，NCC要把審查過程跟往返公文送立法院，但現在無論是「時代力量」或者民眾黨的蔡壁如委員，都要不到資料。行政權獨大如此，台灣還稱得上民主嗎？

釋字第325號指出，「立法院為行使憲法所賦予之職權，得經院會或委員會之決議，要求有關機關就議案涉及事項提供參考資料，受要求之機關非依法律規定或其他正當理由不得拒絕」，是以憲法的高度保障立法院文件調閱權。

沒想到如今的NCC主委陳耀祥，居然回復立委「因涉有政府資訊公開法第18條第1項第3款及第6款限制公開或不得提供之事由，本會歉難提供」，NCC已經比大法官還大，成為台灣的新警總。

《政府資訊公開法》是給一般人民申請用的，立法委員不是一般人，是民意代表，享有受憲法保障的文件調閱權。陳耀祥如此狡辯，反而讓人懷疑，鏡電視是有多少見不得人的事，NCC才不敢提供資料？

光是目前已經曝光的，「鏡週刊」員工領「鏡電視」的薪水、鏡電視每月以顧問名義付150萬元給裴偉的空殼公司，都有背信、掏空公司之嫌。現在NCC等於是用公權力控制媒體，洗人民的腦；台灣人民，誰還覺得自己是政府「頭家」？

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