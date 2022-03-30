3月24日，拜登與北約等共30個國家元首會晤，在布魯塞爾舉行了北約緊急會議，討論加緊對俄羅斯的制裁和加强對烏克蘭的援助。據《紐約時報》的報導，北約已經達到它「自我設置的極限」，歐洲各國仍然不願意切斷與俄羅斯之間的天然氣和石油貿易，而烏克蘭所要求的禁飛區和戰機的援助仍然被拒。

就在這次會議的前一天，3月23日，伊斯蘭組織會議在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行了第45屆會議。這個擁有57個會員國的組織在會議結束時發表了《伊斯蘭馬巴德宣言》，拒絕對俄羅斯施行制裁，呼籲停止在烏克蘭的戰爭，避免傷亡，並呼籲增加人道主義援助。

伊斯蘭國家對基督教國家，57比29，加日本，清楚地告訴我們，世界並沒有團結在美國和北約的背後。其實，所有非洲大陸國家，所有西亞國家，南亞與東南亞國家（除了新加坡與台灣）都沒有制裁俄羅斯。伊斯蘭國家組織的會議還特別邀請中國外交部長王毅發表演説，而王毅當然重複了中國的一貫立場，並且跟沙烏地阿拉伯和埃及等大國舉行單獨會談。有意思的是，會後王毅接受印度邀請，到印度進行了會談。中印關係解凍的跡象頗爲明顯，美國的四方安全對話機制可能出現了裂痕。

許多中等區域大國都不支持制裁，這包括：印度、巴西、墨西哥、阿根廷、委内瑞拉、以色列、伊朗、土耳其、埃及等。3月28日，以色列做東，邀請了阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥、和埃及舉行會議，布林肯以外賓身分參加。布又敦促他們制裁俄羅斯，又被拒，連以色列都不肯提供武器。

這還不包括中國。中國不肯站邊就等於幫助俄國。總體來看，支持制裁的約四十多個國家，不制裁的國家至少是它們的兩倍多。雖然，國際結算組織SWIFT使得制裁效率遠高於制裁國家的數目。現在，烏克蘭戰爭已經進行了一個月有餘，且讓我們作一次評估。

我們可以借助管仲的上中下三駟的故事來談談。北約的上駟是軍事力量，稱霸世界30年，曾經把中東砸得稀爛。俄國的上駟也是軍事力量，它沒有北約强大，可是同樣擁有核武。所以，爲了擔心爆發核戰，拜登從一開始就放棄了動用北約的上駟，改用中駟和下駟跟普丁鬥。普丁則用他的上駟來對付烏克蘭，把烏打得稀爛。

西方媒體還在不斷爲烏叫好，好像烏能夠取得勝利的樣子，這很教人困惑。俄國占有幾個巨大優勢：一，戰場在烏克蘭，不在俄羅斯，烏克蘭只有挨打的份；二，俄國有制空權，它一步步來，先摧毀了烏的海空軍，然後是軍事基地，指揮中心、通訊系統，而後是彈藥庫、燃料庫，外援的基地和通道等，逐步削弱烏的抵抗能力；三，俄幾乎掌控了南部進入黑海的整個海岸線，包括即將占領重要港口馬里波烏爾的全部；四，東部的幾座城市都被包圍；五，烏克蘭是大平原，不像阿富汗，極難打游擊戰，戰事不會長期拖下去。總的來説，烏克蘭注定會被擊潰，北約的援助只會增加死亡人數，造成更大的人道主義危機。這是北約不肯用它的上駟的必然結果。

由於俄國在戰場上的絕對優勢，它以戰逼和的戰略逐漸奏效，戰爭可望在短期内結束。

北約的中駟是金融系統、高科技產品、龐大的宣傳力量，集合了三，四十國的力量，制裁的威力巨大。俄國的中駟是它出口大量的能源、農作物、化肥、特種金屬如鈦和鎳等，好幾樣都占世界出口量的前三位，它們是數十個國家的剛需，包括北約中的許多國家。兩者對比，雖然北約略勝俄一籌，可是，重要的是，更多的國家不制裁俄。

華爾街財經專家David Goldman在亞洲時報（Asia Times）3 月26日的文章中稱，根據高盛經濟學家Clements Grafe 的估計，俄國的GDP今年可能下降10%，明後年可能各下降3-4%。俄國每天可以從石油和天然氣獲得價值11億美元的收入，今年的經常賬戶可能有盈餘2000億。如果這個估計八九不離十的話，俄羅斯被逼垮的可能性等於零。

北約的下駟是民生產品，如汽車、手機、電腦、信用卡、服裝、化妝品等，而這些顯然是俄國的短板。這些產品的缺乏會引起民怨，對政權的穩定性構成威脅。可是，只要中國、印度、土耳其等國家不制裁俄國，這些產品的絕大部分都可由它們或其他國家供給。它們與俄國之間的貿易也不必使用美元或者歐元。這是爲什麽說，制裁對中國是利好，因爲中國將可占據一個原先普遍喜歡用西方產品的大國市場。

所以，一個月下來，情況已經明朗，戰場上俄國會贏，制裁不會置俄國於死地，所以壓力山大的歐洲勢必支持談判，澤倫斯基將不再受拜登左右，拜登不得不妥協。談判解決的日子可能不會太遠了。

（作者為中美論譠社理事）

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