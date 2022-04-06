民進黨政府汲汲營營於從事認知作戰，精於操控媒體帶風向，卻動輒指控大陸對台進行認知作戰，稱其威力「無孔不入」，還有「在地協力者」配合，政府為了強化防護網，必須透過修訂法律途徑反制。至於自己大搞特搞認知作戰，卻死不承認，手指指著別人責罵，卻從不指向自己，裝得一副無辜狀。

四不一無意 誰的認知戰

民進黨把「認知作戰」掛在嘴上，實際上也積極在身體力行，一方面把洗人民的腦當成一場作戰，有組織、有策略、有計畫地推動，作戰目標是讓民眾對政府和執政黨完全認同與順從，同時憎惡在野黨、仇視中共，為了達成目的而無所不用其極。封殺異議的媒體、施惠配合的媒體。動用國家資源製作哏圖、豢養網軍、散布虛假訊息等，這些認知作戰的手段，無一不為，因而激起網民反感，認為這種做法跟中共無異，甚至戲稱民進黨為「綠共」。民進黨這樣做，也摧毀了人民對政府的信任，就算中共真正對台灣認知作戰，民眾也不會相信民進黨說的話。

民進黨對內搞認知戰只做不說，對敵對陣營則盡量放大，把認知作戰搞到暗無天日。最近的一個事例是中美領導人視訊通話，新華社稱，美國總統拜登重申「四不一無意」，國安局長陳明通在立院備詢時表示，這是中共的認知作戰，「美方給我們的清楚訊息沒有這個東西。」但中國敢編造拜登總統的對話內容，把他沒講的話塞進他嘴中嗎？美方難道不會強烈抗議與澄清？難道在這個重大議題上，美國將發言權交給中共的通訊社？說「四不一無意」是中共搞認知作戰，不如說是自己在搞認知作戰吧，目的是給民眾洗腦，要大家相信美國對台灣的支持「堅若磐石」，沒有中共說的那回事，要民眾不要採信，相信政府、相信美國就好。

古今中外的政府無不致力於認知作戰，尤其在軍事作戰期間，以期發揮「銳實力」強化硬實力的效能。這次烏克蘭戰爭，兩造都致力於認知作戰，塑造國際輿論，提振內部的士氣與支持。北約以「資訊作戰」稱之，台灣叫做「認知作戰」，中國傳統戰略文化也有「全勝」思想，幾乎是同一回事，都是將平常時期的宣傳戰加大力度進行。

內部認知戰 違政治倫理

在戰爭期間，認知作戰是一種軍事行動，手段多元，具有跨領域特性；善戰者多能在各個戰略層次上施展，且能面對不同對象以不同的面貌呈現，卻又環環相扣，極致目標是撬動目標國家軍民心理的槓桿。大陸有軍事專家將認知作戰視為「制腦權」的爭奪戰，頗能道出其以「控腦」為作戰目標的本意。

認知作戰在對敵鬥爭中有其必要，但如果把這套戰爭手段運用在內部政治競爭上，就有違政治倫理了。在認知作戰上，我們必須認同防人與制人之心不可無，但也應該奉守愚民與欺民之心不可有的原則，不能把宣傳子彈打在自家人民的腦袋中。

人民有認知的自由，民主體制下的政府與政黨，為形成社會共識，有說服選民支持的責任與義務，但不能侵犯人民的認知自由，有其不可踰越的紅線。首先不得提供虛假訊息。其次，不可挪用國家資源。三，不可豢養網軍。當然，傳播體系的形成必須尊重商業機制，不可用政治力扭曲其結構。不幸的是，這些基本原則在民進黨全面執政後都被扔進垃圾桶。

民主政治是以人民為權力歸屬的決定主體，人民必須對國政與公共事務有清明的認識，對各種觀點與評價有全面而平衡的理解，才能耳聰目明地行使參政權。如果執政黨利用執政便利，掌控國家資源為己所用，並利用各種手段進行認知作戰，把人民當作政治宣傳的客體，掌控傳播系統，散布虛假訊息去「控腦」，則是對民主制度的冒犯與糟蹋，終將被人民看穿、厭惡而拋棄。