隨著南韓新任總統尹錫悅5月10日就任的逼近，即將離去的文在寅臉上焦慮越來越明顯。有趣的是，近日在青瓦台幕僚會議中，文在寅說他不想在青瓦台多待一天，巴不得趕快回老家住。日前，蔡英文好像也說過類似的話，每天在總統府數饅頭如出一轍。

文在寅能如願以償嗎？韓國人民都搖頭懷疑。大家都知道，尹錫悅是檢察官出身，其間偵辦過歷任總統和大企業家的弊案，因此，對文在寅一家人與曾是執政黨總統參選人的李在明種種違法事件，瞭若指掌。

不僅文在寅涉訟事件一大堆，近日來，夫人金正淑的豪華奢侈事件被媒體一一揭穿。與金正淑有多年關係的服裝設計師女兒，係法國籍韓國人，卻能特別雇用為青瓦台職員，隨著金正淑身邊自由出訪，機密事項有無外流，涉嫌嚴重危害國安，有待進一步調查。

尹錫悅擔任檢察總長1年餘時間，受到文在寅動員法務部長及親政府檢察官的直接抵制，進而冷凍尹錫悅，不許繼續偵查文在寅的案件，以免下台後直通牢獄。不幸，這些手中的權力用完，反而讓尹錫悅如直升機般，一躍坐上總統寶座。

文在寅採取不到最後一刻不罷休的態勢。利用民主黨在國會172席次優勢，推動3個法案，將檢察官變成「無用武之地」地位。所有犯罪搜查交由警察處理，檢察官只負責起訴與否。明目張膽地將具有72年的刑事訴訟法丟進垃圾桶。

這樣一來，得罪全韓2000餘名檢察官。近日來，包括檢察總長金浯洙等檢方高階層人員不斷開會，一致認為，執政黨要變成反對黨之前，先強行通過法案綁住檢察官，來保護文在寅和李在明等人，其卑鄙作法，韓國人民不會認同。

「檢亂」餘波盪漾。大邱等地各地方檢察署也陸續發表聲明，堅決反對尚有1個月時間可稱為執政黨的國會議員濫權抹殺檢察官的職責。連法務部職員也提出抗議，讓一直要拿掉檢察總長指揮權的部長朴範界顏面難堪。目前，曾是文在寅「鷹犬」的法務部長秋美愛和曹國等待司法制裁。

大選結束後，僅僅1個月短暫時間，南韓政治變化有目共睹。政黨輪替後舉行的6月1日地方選舉，對尹錫悅新政府是一項嚴峻挑戰。因為，在國會「朝小野大」的現實政治結構下，尹錫悅必須趁大選勝利順手推舟，再次獲得南韓選民的支持與肯定。

尹錫悅已展開全韓走透透，答謝選民之旅。當然，也是針對地方選舉而來。因為，民主黨在國會蠻橫無所不為，「國民之力黨」即將成為執政黨，必需掌握各地方縣市長和議員，不為民主黨牽制，才符合此次達成政黨輪替的真意。

韓國人民都正在享受政黨輪替的果實，希望不再看到無能又腐敗的「第二個文在寅」。南韓在變，台灣何時能出現時時刻刻以人民為優先的尹錫悅呢？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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