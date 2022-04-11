日前世界銀行公布一份最新的經濟預測，對戰爭中的俄羅斯與烏克蘭給出預測值，而這個數字極度令人驚駭：今年俄羅斯經濟要衰退11.2%，烏克蘭更是破天荒的對半砍，衰退45%。

從2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭至今，全球經濟已經明顯受害，幾乎所有國家都受到程度不等的衝擊，而交戰國受到的影響必然最嚴重。俄羅斯的經濟衰退主要是受到歐美等西方國家制裁所致，但原先外界以8年前克里米亞事件為案例，預估衰退幅度在3到5%，現在預估衰退幅度高達11%，主因是歐美制裁的範圍與力道都遠遠超出預期。

至於烏克蘭高達45%的衰退，原因更明確。戰爭發生在烏克蘭境內，帶來毀滅性的影響，許多廠房、農地等生產機制被毀，一個4000萬人口的國家，因戰爭導致有數百萬甚至上千萬人民成為難民，或逃離到他國。而且，根據世銀的說法，具體萎縮程度仍要取決於戰爭持續多久。如果戰爭持續、擴大，更激烈也更暴力，帶來的毀滅就更嚴重。

其他國家也難逃衝擊，歐洲的供應鏈受創與能源上漲、通膨加劇等因素，讓歐洲經濟成長率下滑，美國雖然可受惠於增加能源出口，發點戰爭財，但通膨過高帶來的貨幣緊縮，最後還是會影響經濟。大陸同樣受害，外界已調降對其成長率的預測數字，可以說沒有任何經濟體受惠。

蔡政府上台後兩岸關係即陷入僵局並且持續惡化，近年又不斷附和美國立場，讓兩岸情勢更加惡劣，兩岸已被視為「全球最危險的地區」；但俄烏戰爭的教訓是：戰爭會讓大部分國家都受害，而作為戰場的國家受害特別深；如台海發生戰爭，台灣必然就是戰場，蔡政府豈有不全力「避戰」的理由？