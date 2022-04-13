今年年底的地方選舉，有一個最明顯的態勢就是：政治新人大量出現。至於為什麼會知道這些人是新人？除了許多人是沒見過的新面孔、圖片上也沒有標明是誰的兒女或親戚晚輩，或者是某某人的辦公室主任之外，這群人裡面有很多人在拜票方式和競選文宣的呈現，明顯能感覺到比較沒經驗。比方說看板立得很高，名字和基本資料卻寫得很小，又或者是看板上只有圖片和標語，卻忘了打上名字，所以就算路過的人看到了，也不會記住這個人是誰，可惜了。

所謂的新人，倒未必等於年輕人。雖然確實有很多是二三十歲的年輕人。不過在這些新人裡面，也不乏看起來四十歲以上，已經在其他產業從業多年的專業人士，決定投入選戰。以往有意願出來從政、競選公職的候選人，大部份都是就讀法政相關的社會科學領域。但這次在這群專業人士當中，卻也能看見不少來自科技、工業領域的人才。

這就讓人想起了台灣曾有一段時間，府院高層不是只有法政相關領域才願意投身政治，像孫運璿、李國鼎這樣理工背景的人才，也是台灣政府與台灣社會積極向前發展的重要推手。所以這次還在初選階段，就能看到這麼多來自不同領域的人才紛紛投入選戰，想為台灣盡一分力，或許也是一樁好事。只可惜現在的政治環境不但對新人不是很友善，就連執政黨內部想要出頭的老人們，都未必能夠順利出線。因為有沒有跟對派系很重要，甚至有沒有掌握選舉規則也很重要，譬如前一陣子民進黨新店選區黃琳與張銘祐的「內戰」就是一例。只要選對邊，能享受到的資源跟待遇都會不一樣。

蔡英文2月24日，在民進黨中常會立下的「所有初選參選人的文宣品，不得有選對會成員九人小組照片」的禁令也是一樣。有很多英系或是自認為挺英的參選人，其實早在禁令下達以前，就已經在各處張貼跟總統蔡英文的合照。比如說有的綠營台北市議員，早在去年的四大公投，就已經掛出與蔡英文合照的看板和布條，只是一直到現在都還沒有拆掉。當然他可以說，那個只是去年的舊文宣還沒有拆，但一般民眾經過看到，還是會覺得他就是獲得蔡英文支持的對象，照樣能向支持者表達，他是總統的人馬。

蔡英文當時在中常會上曾說：「如果黨內競爭仍如同2008年時，我就是一個失敗的黨主席。」可是初選就是這幾天的事，其實只要走在路上，就能發現許多執政黨的初選參選人，無不各自在文宣上各出奇招，跟蔡英文或其他黨內高層關係比較好的，還能用舊文宣、舊合照繼續做宣傳，但其他當初跟錯派系，或是比較沒「遠見」、老實的參選人，恐怕就要被其他同黨同志的非正規手段比下去了。

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